Russell Crowe, chi è la fidanzata Britney Theriot: età, figli, carriera, film e Instagram

Stanno insieme dal 2020 ma la loro relazione è molto riservata. Stiamo parlando di Russell Crowe e Britney Theriot. Lei è un’attrice, ma non solo! Ecco tutto quello che sappiamo della fidanzata di Russell Crowe.

Britney Theriot: chi è, età, figli, carriera

Britney Theriot è nata a New Orleans in Louisiana. Ha frequentato la St. Mary’s Dominican High School, una scuola superiore cattolica femminile privata e ha studiato ingegneria elettrica alla Louisiana State University.

È un’ex attrice. Nel 2013 ha recitato in “Città in bancarotta” insieme a Russell Crowe, Mark Wahlberg e Catherine Zeta-Jones.

Britney ha lasciato il mondo dello spettacolo e adesso fa l’agente immobiliare. Nell’ottobre 2017, Theriot è entrata a far parte di un’agenzia con sede in Louisiana come agente.

Russell Crowe e Britney Theriot: come si sono conosciuti

Il gladiatore e Theriot si sono incontrati quasi 10 anni fa, sul set del film “Città in bancarotta” nel 2013. La scintilla tra i due, però, non è scattata subito.

Theriot e Crowe si sono messi insieme solo nel 2020, dopo 7 anni di conoscenza. A novembre 2020 i due sono stati avvistati e immortalati insieme su un campo da tennis.

Prima di uscire con Theriot, Crowe era sposato Danielle Spencer dal 2003 al 2012, dalla quale ha avuto due figli, Carlo e Tennyson.

Instagram

Britney Theriot mantiene un basso profilo e la maggior parte dei suoi social media sono privati. Tuttavia, di tanto in tanto viene vista in pubblico con Crowe.