Sal Da Vinci, chi sono i figli Francesco e Annachiara: età, lavoro, vita privata, foto e Instagram

Il cantante e attore Sal Da Vinci sarà ospite nel salotto di “Oggi è un altro giorno” in diretta su Rai 1 a partire dalle 14 in compagnia della conduttrice Serena Bortone. Si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Oltre a presentare il suo nuovo spettacolo teatrale, in tour da stasera “Siamo gocce di mare… Il ritorno”, parlerà anche dei suoi due figli: Francesco e Annachiara. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di loro!

La vita privata di Sal Da Vinci e i figli

Sal Da Vinci è lo pseudonimo di Salvatore Michael Sorrentino e ha conosciuto l’amore della sua vita quando aveva solo 15 anni. Compagni di banco e di scuola, con Paola Pugliese nasce subito un timido amore, che cresce con gli anni. Fino a quando, il 24 giugno del 1992, decidono di coronare il loro amore convolando a nozze. Da pochissimo hanno festeggiato le nozze d’argento. Hanno dato alla luce due figli: Francesco e Annachiara. Sal Da Vinci è anche diventato nonno per due volte grazie al primogenito, la piccola Nina, la seconda nipotina, è nata da pochissimo. Non solo: anche Annachiara sta per avere il primo figlio, che renderà il cantante nonno per la terza volta.

Chi è Francesco: età, lavoro, vita privata, foto e Instagram

Francesco Sorrentino è il primogenito del cantante ed è nato nel 1993, per cui ha 30 anni, anche se non si conosce la data di nascita esatta. Nasce in una famiglia d’arte e fin da piccolo si appassiona alla musica grazie al padre, con cui inizia ad esibirsi. Scopre che i suoi generi musicali preferiti sono il soul e la trap. Inizia a scrivere qualche brano suo e poi partecipa a “The Voice of Italy”, dove viene scoperto da Gigi D’Alessio, secondo il quale ha un grande talento. Ha fatto parte del team di Gué Pequeno e poi, come il padre, ha iniziato a destreggiarsi tra la musica e il piccolo schermo. Tutti ricorderanno il suo ruolo in “Gomorra”, di cui ha scritto anche la colonna sonora. Da quel momento, si è dedicato alla musica come solita e l’ultimo brano è “Se te ne vaje”. Ecco il suo profilo Instagram seguito da oltre 56 mila persone:

Chi è Annachiara: età, lavoro, vita privata, foto e Instagram

Annachiara Sorrentino è la piccola di casa: nasce nel 1998 e ha quasi 25 anni. Non sappiamo con esattezza quale sia il suo lavoro, ma dato anche l’ampio seguito sui social, pare che faccia l’influencer e posi anche come fotomodella. Ha un bellissimo rapporto con il padre Sal Da Vinci. Anna è fidanzata con il calciatore Salvatore Santoro, i due sono convolati a nozze il 20 giugno 2022 e sono in attesa del loro primo bimbo. Ecco un dolce scatto: