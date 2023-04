Salvatore Germanà, chi è il carabiniere che salvò la ragazza dal suicidio del ponte: età, carriera, vita privata

Anche oggi, per la Festa della Liberazione, 25 aprile 2023, andrà in onda, al solito orario, un’altra imperdibile puntata del programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno. Una puntata speciale, proprio perché cade in una data speciale, in cui la memoria rappresenta un elemento essenziale, soprattutto considerati gli ultimi avvicendamenti politici. Tra i tanti ospiti che sfileranno in puntata con le loro storie, anche Salvatore Germanà, il carabiniere che salvò la ragazza dal suicidio del ponte. Ecco cosa sappiamo di lui, continuate a leggere!

Chi è Salvatore Germanà e cosa era successo lo scorso aprile

Il suo nome è Salvatore Germanà, ed è vicebrigadiere dei Carabinieri, siciliano di origini. Lui, qualche settimana fa, come molti lettori ricorderanno, è stato protagonista di un gesto straordinario che è andato ben oltre il suo mestiere, ben oltre i suoi compiti ufficiali. Lo scorso 6 aprile 2023, poco dopo la mezzanotte, Salvatore ha ricevuto la segnalazione di una donna sospesa nel vuoto su una trave del ponte Meier ad Alessandria e decisa a farla finita. Una questione complessa, difficile, in cui ogni passo falso, soprattutto con movimenti e parole, può risultare fatale. Il carabinieri si è avvicinato lentamente, e ha scavalcato la ringhiera. Poi, è giunto nei pressi della ragazza e ha incominciato a parlare con lei. Le sue parole hanno avuto una risonanza tale da spingere la ragazza ad abbandonare i suoi propositi di farla finita. Durante quella concitata e sincera conversazione, qualcosa si è smosso in lei: l’uomo è riuscito a guadagnare la sua fiducia, a sederle accanto, e a farsi raccontare perché si trovava lì.

Il gesto inatteso del carabiniere

Poi, Salvatore fa qualcosa di inatteso, di inaspettato: è lui a chiederle aiuto. Aiuto per per sorreggerlo fisicamente e aiutarlo a raggiungere insieme la ringhiera, a mettersi entrambi in salvo. Come lui stesso ha spiegato: “Ho mostrato le mie fragilità e così ci siamo avvicinati”. Un gesto fondamentale, che è riuscito nel nobile intento di salvare una vita dal suicidio e dal gesto estremo che la ragazza stava per compiere. Per farlo, anche lui, ha dovuto mettersi a nudo e raccontare alla ragazza le proprie fragilità, per dimostrarle di non essere sola.

