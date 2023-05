Samuel Peron, chi è la mamma e come è morta: ‘Ha saputo che sarebbe diventata nonna’

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta, come sempre, da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre agli affetti stabili che sono una presenza fissa del programma, anche Samuel Peron, il noto ballerino di Ballando con le Stelle che sarà protagonista di un’esclusiva intervista allo specchio. E lì, in quel salotto che conosce bene, si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore, fino alla pagina dolorosa della sua vita dopo la morte della cara mamma Gianna.

Samuel Peron e il rapporto con la mamma Gianna

Samuel Peron, che nell’ultima edizione abbiamo visto ballare sul palco del sabato sera di Rai 1 con Iva Zanicchi, oggi si racconterà ai microfoni di Serena Bortone. E, probabilmente, ancora una volta parlerà della mamma Gianna, scomparsa nel 2022. “Nel momento in cui mia madre stava in grosse difficoltà in ospedale, siamo saliti e ha avuto modo di toccare il pancino ed esserne consapevole” – ha detto il ballerino qualche tempo fa proprio nel salotto di Oggi è un altro giorno. Gianna, che è morta in ospedale, sapeva che sarebbe diventata nonna.

“Se ne è andata con la felicità di essere diventata nonna, perché lei per una vita mi diceva ‘Mi farai diventare nonna’ e alla fine sono riuscito a realizzare questo suo sogno” – ha spiegato Samuel.

Il papà Luciano, la nascita del figlio

A soffrire tanto la scomparsa di Gianna anche suo marito, Luciano. “Se la sta vivendo non tanto bene perché ha vissuto una vita con mia madre e ora si rivede in casa da solo” – ha spiegato il ballerino Samuel Peron. Che ora è finalmente papà del piccolo Leonardo, nato dall’amore con la compagna Tania Bambaci, finalista di Miss Italia 2010 e al suo fianco dal 2014.