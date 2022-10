Samuel Rosica de Il Collegio 7: chi è, età, di dov’è, cosa vuol fare da grande, Instagram

Sta per prendere il via Il Collegio 7. È tutto pronto per questa ulteriore stagione con il docu-reality in onda su Rai 2 ed è ormai definito il cast che vi prenderà parte.

Tra gli altri partecipanti c’è anche Samuel Rosica, ma andiamo a vedere chi è e cosa ci dobbiamo aspettare da lui. Cosa combinerà nell’ambientazione pensata per quest’anno: il secondo dopoguerra? Per avere risposte non resta che seguire il reality.

Chi è Samuel Rosica de Il Collegio 7

La clip di presentazione di Samule Rosica la dice lunga sul carattere del ragazzo. “Mi chiamo Samuel – si presenta – ho 14 anni e sono un po’ matto. A me piace fare macello”. Sorriso sornione non nasconde la sua “abilità” a creare problemi

Un caratterino ingestibile

“La scuola – dice Samuel – è un momento di divertimento. Almeno per me. Ho preso 56 note di classe… lancio le sedie e faccio versi animaleschi. Mi arrampico sugli alberi. Mentre il professore parlava delle piante io e alcuni miei amici ci siamo arrampicati sugli alberi per prendere i fichi che erano in alto e ho preso una nota”

Un caratterino notevole quello di Samuel che già nelle prime dichiarazioni di presentazione nella clip de Il Collegio 7 si presenta come un ragazzo esuberante, difficile da tenere a freno.

Cosa dicono i genitori di Samuel

Quasi rassegnati i genitori del 14enne aggiungono altri aspetti che caratterizzano Samuel come un ragazzo difficile da gestire. “Samuel è come l’acqua del mare… sempre in movimento. C’è da impazzire” dice il papà e la mamma aggiunge: “Fa girare la testa”. Fa il contrario di quello che gli viene chiesto se gli dici di andare a destra va a sinistra… è una rovina”.

Instagram

Samuel non ha un profilo Instagram, ma sembra probabile che il 14enne si farà conoscere di persona dagli appassionati de Il Collegio e conquisterà la notorietà direttamente sul campo, conquistando simpatie tra il pubblico. Sul sito ufficiale di Raiplay c’è la sua presentazione integrale CLICCA QUI PER VEDERLA