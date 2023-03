Sandra Milo, chi è il figlio Ciro De Lollis: età, lavoro, scherzo sull’incidente

Sandra Milo sarà ospite a Verissimo oggi pomeriggio e rilascerà una toccante intervista sulla sua vita a Silvia Toffanin. Racconterà tutto sulla sua carriera e sulle delusioni e difficoltà con i suoi ex fidanzati. Ha cresciuto da sola tre figli, uno è Ciro De Lollis ed è particolarmente legato alla madre, sapete perché? Continuate a leggere! Vi raccontiamo tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è Ciro De Lollis: età, lavoro

Sandra Milo ha avuto una storia con il produttore greco Morisc Ergas, da cui è nata la primogenita Debora. Dopodiché ha avuto una relazione con Ottavio De Lollis, con cui ha dato alla luce Ciro e Azzurra. Ciro De Lollis nasce nel 1968, ha 54 anni e non ha avuto un passato molto semplice. Il padre se n’è andato mentre lui era ancora molto piccolo e non l’ha mai aiutato né economicamente né emotivamente. Durante la crescita ha dovuto affrontare il dolore di essere cresciuto senza un padre e questo non è stato affatto semplice. Non sappiamo che lavoro faccia adesso, ma di recente, Sandra Milo aveva dichiarato di dover lavorare perché i suoi due figli, tra cui Ciro, erano disoccupati. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che è sposato con Vanessa Ceccarini e ha un figlio di nome Flavio Milo De Lollis.

Il legame con Sandra Milo

Il legame tra Sandra Milo e Ciro De Lollis è molto speciale perché lei è sempre stata l’unico punto di riferimento per il figlio. Non solo, Ciro ha dovuto affrontare anche una brutta malattia legata alla salute mentale di cui non ha mai voluto rivelare i dettagli. Dalle dichiarazioni, però, si evince che probabilmente ha sofferto di una forte depressione, dalla quale la madre lo ha aiutato ad uscire. Sandra ha dichiarato: “Il dolore dei figli è insopportabile, i miei ultimi ragazzi hanno avuto un problema serio e sono stati momenti terribili, malattie della testa per cui non c’è cura e per cui la gente si uccide. Ciro li ha avuti e poi grazie a Dio è guarito”. Il loro legame è così forte che il figlio ha dato anche il cognome della madre al piccolo Flavio.

Lo scherzo sull’incidente

Il figlio è noto per il famoso scherzo di pessimo gusto sull’incidente del 1990. Mentre la madre Sandra Milo era ospite dell’allora famoso talk show “L’amore è una cosa meravigliosa” arrivò una telefonata in cui una persona si finse un medico dell’ospedale e disse: “Suo figlio è stato vittima di un incidente stradale e sta malissimo, corra in ospedale”. Lei corse urlando fuori dallo studio, ma ben presto capì che era solo uno scherzo di pessimo gusto.