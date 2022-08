Sanremo 2023, ecco i primi nomi dei cantanti in gara: da Al Bano, Rocco Hunt e Tananai. Il ‘ruolo’ di Fedez

Mancano ancora diversi mesi, ma Amadeus, che anche quest’anno sarà al timone del Festival di Sanremo, ha iniziato a lavorare. E con largo anticipo, in diretta al TG1, ha rilasciato le prime anticipazioni: sul palco dell’Ariston, per la prima e ultima serata, con lui ci sarà l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, mentre Gianni Morandi sarà un po’ il suo ‘braccio destro’. Pochissime informazioni e indiscrezioni, che però non bastano ai telespettatori, a quelli che non riescono a tenere a freno la curiosità e vogliono conoscere i nomi dei big in gara. Chi gareggerà?

Chi sono i cantanti in gara a Sanremo 2023

Stando alle prime anticipazioni riportate dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, Amadeus vorrebbe riportare a Sanremo, sul palco dell’Ariston, Tananai, che nella scorsa edizione con ‘Sesso occasionale’ si è ‘piazzato’ all’ultimo posto della classifica, Annalisa, Rocco Hunt e Al Bano Carrisi. E c’è chi, poi, parla di un ritorno di Fedez, ma non in gara.

Il ruolo di Fedez

Ancora non è chiaro se effettivamente Fedez tornerà a Sanremo. Quello che è certo, però, è che sua moglie Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice per due serate: lui sarà al suo fianco e salirà di nuovo sul palco dell’Ariston, spogliandosi della veste di cantante? Chissà!

Britney Spears come ospite?

Nessuna ufficialità sui cantanti in gara. E, come si può immaginare, nessuna certezza sugli ospiti, anche internazionali che saliranno sul palco. Pare, però, che Amadeus abbia ‘puntato’ Britney Spears, la cantante che nei primi anni 2000 era una delle popstar più amate e famose. Sarà davvero così? Il direttore artistico riuscirà a portarla a Sanremo?