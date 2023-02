Sanremo, Gianluca Grignani vince il Premio SIAE – Roma Videoclip

Si è svolta presso Casa SIAE con grande successo l’assegnazione dei Premi SIAE –Roma Videoclip, due importanti riconoscimenti per il brano e videoclip presenti al Festival. Premiati Gianluca Grignani per il brano e videoclip “Quando ti manca il fiato”, per la regia di Dav Cooper.

L’artista, emozionato e felice del Premio, accolto dal numeroso pubblico presente, ringraziando ha raccontato come è nato il videoclip, che considera una sua creatura, pensata come un microfilm. Grignani ha aggiunto come, in una scena girata sott’acqua, abbia anche rischiato di farsi male, “Ho riportato un’incrinazione a una costola”, ha raccontato. Ma fare il videoclip gli è piaciuto talmente tanto che, con ironia, ha annunciato che gli piacerebbe un ruolo in un film come attore!

Premio Rivelazione

Il Premio Rivelazione è stato consegnato al giovane e sorprendente Olly per il brano e videoclip Polvere, con la regia di Nicola Bussei e Asia J. Lanni, prodotto da Borotalco.TV. L’artista e i registi, felici ed increduli per il premio, si sono dichiarati soddisfatti per aver realizzato un Videoclip divertente ma anche di riflessione, ironia e professionalità. Al termine della serata selfie e autografi da parte dei numerosi fans accorsi per vedere i loro idoli.

Roma Videoclip-il cinema incontra la musica, la più importante kermesse nazionale, ideata e diretta da Francesca Piggianelli, in preparazione la XX edizione del Premio Roma Videoclip – Il Cinema incontra la Musica, sarà una grande festa per celebrare i 20 anni della kermesse e si terrà a Roma entro giugno 2023.

Hanno ricevuto nelle scorse Edizioni il Premio SIAE Roma Videoclip Sanremo, numerosi artisti tra cui Diodato, Folcast, Leo Gassmann, Fabrizio Moro, Rettore e Ditonellapiaga.