Santo Versace: chi è, Gianni e Donatella, figli, Francesca De Stefano, Instagram

Santo Versace nasce a Reggio Calabria, il 16 dicembre del 1944. E’ un imprenditore, dirigente d’azienda, politico e produttore cinematografico italiano.

Domenica 20 novembre, a partire dalle ore 14, sarà ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In su Rai 1.

Il fratello di Gianni e Donatella Versace

Nato in realtà il 16 dicembre 1944 ma per l’anagrafe il 2 gennaio 1945 (giorno della registrazione in Comune), Santo Versace è fratello maggiore del noto stilista Gianni Versace e di Donatella Versace. Da giovane coltiva la passione per lo sport, giocando a basket nella Viola Reggio Calabria, in serie B e fa politica nel Partito Socialista Italiano, dove diviene vice segretario provinciale. Nel 1968 si laurea in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Messina[1] e trova il suo primo impiego alla filiale di Reggio Calabria della Banca di Credito Italiano[1]. In seguito apre uno studio di commercialista a Reggio Calabria.

Nel 1976 si trasferisce definitivamente a Milano dove inizia a lavorare a tempo pieno con il fratello. A distanza di un anno avviene l’apertura ufficiale della Gianni Versace SpA. Santo Versace è presidente della società dalla sua costituzione ed è stato amministratore delegato fino al 2004. Possiede una quota societaria del 30%. Ha lavorato in televisione nei primi anni novanta per la syndication Italia 7, partecipando come voce fuori campo alla trasmissione di seconda serata Le altre notti.

Nel 1998 diventa azionista della Viola Basket di Reggio Calabria, società sportiva della sua città. Dal giugno 1998 all’ottobre 1999 è stato “Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana”. È stato Presidente di Operation Smile Italia Onlus, associazione di medici e volontari che si occupa di bambini con malformazioni del volto in 70 Paesi del mondo.

La vita privata e la moglie Francesca De Stefano

È stato sposato con Cristiana Ragazzi, da cui ha avuto due figli: Francesca, stilista di borse, e Antonio. Nel dicembre 2014 ha sposato la compagna Francesca De Stefano, avvocata di origine reggina e dirigente pubblica. Nel 2019 ha ricevuto il Premio nazionale Toson d’oro di Vespasiano Gonzaga. Il 24 novembre 2021, presso la Commissione Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ricevuto da African Fashion Gate e dall’ Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali il Premio la Moda Veste la Pace per la sua attività nel sociale ed in particolare contro le discriminazioni.

Instagram

Santo Versace non possiede nessun canale ufficiale su Instagram.