Sara Di Vaira: chi è, età, carriera, chi è il marito, figlia, foto, Instagram e Ballando con le Stelle

Sara di Vaira, chi è veramente? Quando inizia la sua lunga avventura a Ballando con le stelle, con il battesimo di Milly Carlucci (2009, quinta edizione), non ha ancora compiuto 20 anni, è giovane e piena di talento e passione per lo spettacolo. Tuttavia, sin da subito il pubblico si dimostra fortemente attratto dalla sua energia ma anche dalla tecnica di questa nuova ballerina tutto pepe, e questo anche per un particolare di non poco conto: lei non è proprio una debuttante.

Sara Vaira di Ballando con le Stelle: l’inizio dell’avventura

Lei nel settore della danza è già una promessa quando inizia questa sua avventura televisiva. Alla sua prima esperienza con lo show di Rai 1, Ballando con le Stelle, fa coppia con Maurizio Aiello e i due non salgono purtroppo sul podio, ma si fanno notare subito. Infatti, Sara Di Vaira ottiene così tanti favori da parte del pubblico che nella successiva edizione la produzione la affianca a Ronn Moss, il famoso Ridge di Beautiful. C’è scetticismo nell’aria, ma i due riescono ad incantare il pubblico nel corso delle puntate e così le diviene sempre più famosa. Da quel momento, possiamo sicuramente dire che è stata una certezza per il format targato Rai. Ma scopriamo qualcosa in più sulla sua personalità e sulla sua biografia.

Chi è davvero la ballerina: biografia

Sara Di Vaira, il talento di Ballando con le Stelle, nasce a Cecina, provincia di Livorno, nel giorno del 19 Settembre 1979. È senza ombra di dubbio una delle tante bambine italiane che, in quegli anni soprattutto, vede nella televisione un mezzo per sfondare e diventare famose, in particolare rimane affascinata dai molti spettacoli di varietà e in particolar modo ama le ballerine come Lorella Cuccarini e Heather Parisi.

La passione per la danza e i primi passi

Qualcosa si smuove in lei, e la madre lo capisce. Infatti è proprio sua madre ad accompagnarla a una scuola di danza del paese per iniziare a muovere i primi passi. All’età, poi, di 15 anni, grazie ai suoi insegnanti conosce anche l’universo infinito della danza sportiva. A quel punto i giochi sono fatti, perché la sua naturale predisposizione alla danza era già fin troppo palese. Comincia sin da subito ad esibirsi in alcune competizioni nella categoria Youth in coppia con Emanuele Soldi.

Vita privata, figlia, gli amori

In età adulta, nel 2011, dopo aver raggiunto il suo successo mediatico, Sara di Vaira diventa madre di una bambina di nome Brenda. Solamente qualche mese dopo, ecco che Sara nel 2012 sposa il padre della piccola, il ballerino Mirko Gozzoli, ad unirli sia l’amore sia la passione per la stessa materia. Una coppia discreta, molto, dal momento che sono poche le notizie di gossip che abbiamo a disposizione. Tutto tace, fino all’ottava edizione di Ballando con le stelle, datata proprio 2012.

La relazione con Del Vecchio

Un anno importante, perché Sara fa coppia (in televisione e nella vita) con l’ex calciatore Marco Del Vecchio. Ma anche questa relazione finirà, perché proprio Del Vecchio conoscerà nel 2014 l’attrice Euridice Axen, innamorandosene perdutamente. Anche Brenda, lo ricordiamo, figlia di Sara, ha partecipato all’edizione 2021 di Ballando con Te, una gara speciale di Ballando con le stelle dove a esibirsi sono persone non famose con la passione per il ballo e la danza. Potrebbe diventare una degna erede?

Instagram

Sara Vaira non disdegna i social, dove pubblica molte foto davvero spettacolari della sua professione: sul suo profilo Instagram vanta ben 49.6K follower.