Sarah Felberbaum: chi sono i figli e il marito Daniele De Rossi, età e vita privata

Tutto pronto per un nuovo imperdibile appuntamento con Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano targato Rai in onda tutti i giorni dalle ore 14.00. Tra i tanti ospiti di puntata ci sarà anche l’attrice Sarah Felberbaum, moglie dell’ex calciatore della Roma Daniele De Rossi. La coppia ha anche due figli: ma cosa sappiamo sulla sua famiglia e quindi sulla sua vita privata? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Da capitan futuro alla Coppa del Mondo, una vita donata alla Roma: chi è Daniele De Rossi il marito di Sarah Felberbaum

Sarah Felberbaum, attrice, modella e conduttrice televisiva di origine britannica, è sposata dal 2015 con l’ex centrocampista della AS Roma Daniele De Rossi che oggi ha intrapreso la carriera da allenatore (al momento vanta una sola esperienza in B alla Spal terminata dopo pochi mesi). Romanista in campo e fuori, De Rossi ha legato tutta la sua carriera proprio ai colori giallorossi convivendo lunghe stagioni con il Capitano per eccellenza della squadra capitolina ovvero Francesco Totti. Ben 18 anni quelli vissuti in campo a Roma, con oltre 450 partite e 43 gol per De Rossi: soprannominato “Capitan futuro”, in virtù della sua predestinazione a “succedere” a Totti, in realtà la fascia gli sarà affidata soltanto negli ultimi anni di carriera. Negli anni il centrocampista ha vinto un mondiale con la Nazionale (di cui poi è entrato a far parte nello staff dopo il ritiro), quello in Germania nel 2006, oltre a vari premi al livello giovanili e alle Olimpiadi. Con la Roma ha sollevato invece due Coppe Italia e una Supercoppa.

La vita privata di Daniele De Rossi

De Rossi è nato nel quartiere romano di Ostia ed è figlio di Alberto De Rossi, già giocatore delle giovanili della Roma che, prima di diventare allenatore della squadra Primavera. Sul litorale romano l’ex centrocampista giallorosso ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo del calcio, giocando con l’Ostia Mare. La vita privata del calciatore è stata scossa da diversi accadimenti, alcuni piuttosto drammatici: il 7 agosto 2008 venne infatti assassinato il suocero dell’allora compagna, Tamara Pisnoli.

Chi è l’ex moglie di Daniele De Rossi Tamara Pisnoli

La donna infatti è stata la prima moglie di Daniele De Rossi dalla quale ha avuto una figlia Gaia, nata nel 2005. Il suocero, Massimo Pisnoli, venne ucciso ad Aprilia, in provincia di Latina. Pochi giorni dopo la tragedia, De Rossi decise di dedicare la doppietta firmata in nazionale nella gara contro la Georgia proprio al parente scomparso. I responsabili dell’omicidio, Gabriele Piras e Giuseppe Arena, vennero arrestati alcuni mesi dopo.

Chi sono i figli di De Rossi, la relazione con l’attrice Sarah Felberbaum

Nel 2011 l’ex calciatore si è fidanzato con l’attrice Sarah Felberbaum dalla quale ha avuto, il 14 febbraio 2014, una bambina di nome Olivia Rose, e il 3 settembre 2016 un bambino di nome Noah. I due si sono sposati il 24 dicembre 2015 alle Maldive. Quest’anno festeggeranno pertanto 8 anni di matrimonio.

