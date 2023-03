Saverio Vallone, chi è il figlio di Raf Vallone: età, carriera, oggi, film, chi è la moglie

Il grande attore e regista Saverio Vallone, figlio di Raf Vallone sarà ospite di Serena Bortone nel salotto di “Oggi è un altro giorno” e racconterà tutto di sé e della sua vita privata. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e sulla sua incredibile carriera.

Chi è Saverio Vallone: età, carriera

Saverio Vallone è nato a Roma il 29 aprile del 1958, ha 64 anni ed è del segno del Toro. Nasce in una famiglia d’arte e raccoglie l’eredità del padre Raf Vallone, ma anche della madre Elena Varzi. Studia alla scuola di recitazione di Alessandro Fersen e poi si specializza in una delle più importanti accademie di Hollywood: la “Off Ramp Theatre”, diretta da Dominic De Fazio. Il suo talento è evidente e debutta ben presto in teatro e al cinema. Dal 1997 tiene un corso di recitazione teatrale a Roma ed è impegnato in tournée mondiali.

L’eredità di Raf Vallone e i film di successo

Saverio Vallone ha ereditato tutta la passione per la recitazione dal padre rap Vallone, un nome storico e molto noto nel mondo del cinema e del teatro. L’esordio avviene da giovanissimo e debutta in film come:

A mezzanotte va la ronda del piacere

Un centesimo di secondo

Il sommergibile più pazzo del mondo

Passione d’Amore di Ettore Scola

Vacanze d’estate

Un amore impossibile

Un paese ci vuole, di Vanni Vallino.

Non solo, recita moltissimo anche a teatro e ottiene subito un gran successo. Ben presto inizia anche la carriera come regista e sceneggiatore, così dà vita a molti spettacoli teatrali di cui è direttore e interprete. Alcuni di questi sono:

La pazza di Chaillot

Osteria della posta di Carlo Goldoni

Io e Annie di Woody Allen

Tu ed io, noi mai di Luciano Capponi.

Vita privata: moglie e figli

Sulla vita privata, Saverio Vallone è abbastanza riservato e preferisce non mescolare il lavoro con la sua esperienza sentimentale. Sappiamo, però, che è sposato da molti anni con Paola Girolami. I due si sono sposati nella chiesa di Sant’Egidio a Roma e si dicono molto innamorati. Hanno dato alla luce due figli: Caterina e Raffaele. L’attore ha anche un profilo Instagram in cui condivide alcuni scatti del suo lavoro: