Scena da Matrimonio si sposta la domenica: ecco tutte le anticipazioni

Scene da un Matrimonio. Il programma condotto da Anna Tatangelo si sposta di domenica, tra il clamore e gli applausi dell’ultima puntata. Infatti, è bastato quel 11% in più di share che equivale a ben 1.670.000 di spettatori dell’ultima puntata, a far slittare il programma nel giorno del riposo settimanale. Così, Anna Tatangelo si è guadagnata il posto e la messa in onda domenicale.

Cambio ”programma” per il sabato di Canale5

Dunque, proprio da questa settimana, il sabato pomeriggio di Canale 5, già orfano di altri programmi, sarà interamente dedicato alla soap: doppio appuntamento con Beautiful – dalle 14.40 fino alle 16.30 – e con una puntata ”lunga” di Una vita. Tutto questo prima del programma della Toffanin, Verissimo.

Domenica in compagnia di Anna Tatangelo

Per la domenica, invece, la serie immortale Beautiful farà da traino a ”Scene da Matrimonio”, che andrà così in onda fino alle 16.00, nella fascia più importante della giornata. in Mediaset c’è grande aspettativa per il programma di Anna Tatangelo che, stando agli ultimi sondaggi, sembra promettere molto bene. Si spera, infatti, che il reiterarsi dell’appuntamento, in un giorno ”forte” della settimana per l’intrattenimento, possa portare ad un altro incremento.