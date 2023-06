Scene da un matrimonio su Canale 5: come partecipare, anticipazioni prima puntata 24 giugno 2023

Per molti il matrimonio è uno dei momenti più importanti e significativi nella vita di una coppia; è il coronamento di un sogno d’amore, il frutto di una scelta di condivisione ma è anche un evento che richiede una lunga e accurata preparazione, tra scelte di stile, organizzazione e budget. Per questo motivo, molte coppie decidono di partecipare a trasmissioni televisive dedicate al matrimonio, come per esempio “Scene da un matrimonio”. Quest’ultimo è il programma che dal 1990 segue le vicende di coppie che si preparano a convolare a nozze, raccontando le loro sensazioni, le loro ansie e le loro speranze. Il format, prodotto da Pesci Combattenti, torna con una nuova edizione carica di emozioni su Canale 5 a partire da sabato 24 giugno 2023, alle ore 14.10. Andiamo a scoprire qualche informazione in più!

“Scene da un matrimonio”: la storia

“Scene da un matrimonio” è un programma che ha fatto la storia della televisione italiana, ispirandosi all’omonima serie di Ingmar Bergman. Nato nel 1990 da un’idea di Gianni Ippoliti, ha avuto diverse edizioni su Canale 5 e Rete 4, sempre con la conduzione di Davide Mengacci. Dopo una lunga pausa, il programma è tornato nel 2021 con Anna Tatangelo al timone, rinnovando la sua formula vincente attraverso cui la cantante e showgirl ha saputo conquistare il pubblico con la sua simpatia, la sua sensibilità e la sua professionalità.

La Tatangelo accompagnerà nove coppie all’altare, vivendo e condividendo con loro le tappe del loro percorso verso il matrimonio, dal primo incontro alla cerimonia. In un’intervista Tv, sorrisi e canzoni, la conduttrice ha dichiarato: “Non posso dare consigli sull’organizzazione perché la scelta dei dettagli, come il vestito o il buffet, è sempre molto personale. L’unica cosa che riesco a fare è tranquillizzare gli sposi il giorno prima del sì. Il mio consiglio è quello di godersi la giornata fino in fondo. È la loro festa, più che quella dei familiari. Ho visto tanti sposi preoccuparsi fin troppo degli invitati: arrivano sfiniti e si rilassano soltanto a fine serata”.

Anticipazioni “Scene da un matrimonio”: prima puntata, 24 giugno 2023

Viviana e Gennaro sono due giovani che vivono a Castellammare di Stabia, una città della provincia di Napoli. I due si sono conosciuti grazie a un like su Instagram e da quel momento non si sono più lasciati. La loro storia d’amore è stata messa alla prova dalla pandemia, che li ha costretti a vivere lontani per diversi mesi ma la loro passione e la loro complicità hanno superato ogni ostacolo e li hanno portati a decidere di sposarsi. Non rimane che attendere di seguire sul piccolo schermo tutte le vicende del loro matrimonio, che sarà indubbiamente una festa piena di sorprese, tra musica, balli e giochi!

Come partecipare al programma

Se siete una coppia che ha deciso di sposarsi e volete condividere la vostra storia d’amore con il pubblico di Canale 5, potete partecipare al programma inviando una mail a scenedaunmatrimonio@pescicombattenti.it allegando una foto della coppia, i dati anagrafici, il numero di telefono e una breve presentazione. Le coppie selezionate saranno contattate dalla redazione per un colloquio conoscitivo e per le riprese del servizio che racconterà il loro percorso verso il matrimonio