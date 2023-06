La talpa torna su Canale 5 con Silvia Toffanin? Le ultime novità sul reality show

Il programma La Talpa potrebbe tornare a fare capolino sul piccolo schermo. L’ultima edizione del reality show risale al 2008 e vide trionfare la concorrente Karina Cascella. La trasmissione sarebbe ora in fase di lavorazione e nel suo probabile ritorno in televisione potrebbe prendere il posto dell’Isola dei Famosi. Ma chi vedremo alla conduzione e cosa sappiamo rispetto alla nuova edizione del programma?

Cosa sappiamo della nuova edizione de La Talpa

Come anticipato, la nuova edizione del reality La Talpa sarebbe in procinto di lavorazione. Alla sua conduzione potrebbe esserci un volto noto del piccolo schermo, che è solito tenere compagnia ai telespettatori nei pomeriggi del fine settimana. Stiamo parlando di Silvia Toffanin che potrebbe, quindi, approdare verso un nuovo orizzonte professionale. Ora, come si legge su Nuovo tv, Maria De Filippi sarebbe nel “podio” per diventare: “la consigliera più fidata di Pier Silvio Berlusconi, e forse addirittura dirigente di azienda”. Inoltre, l’indiscrezione svela che la celebre conduttrice televisiva “lavorerà a stretto contatto con Silvia Toffanin”, sulla quale, come detto, si vorrebbe puntare per il rilancio della nuova edizione del reality. Quando andrà in onda la nuova edizione della trasmissione? In merito a quest’ultima domanda, permane ancora un certo grado di incertezza. Incertezza dovuta anche al ritorno sul piccolo schermo di Temptation Island. Alla luce di ciò, non è da escludere il fatto che il reality game potrebbe aver fatto fatica a trovare il proprio posto nel palinsesto e l’ipotesi che possa slittare al 2024 appare tutt’altro che remota.

La nuova edizione di Temptation Island

Ricordiamo invece che dopo un periodo di fermo e l’esperimento, flop, di Ultima Puntata, ecco che la nuova edizione di Temptation Island è pronta a prendere il via! Avvincenti, frizzanti emozioni sono pronte ad animare le serate dei telespettatori che non vedono l’ora di seguire le vicissitudini delle coppie. Il reality, molto seguito dal pubblico, mette alla prova l’amore di alcune coppie di fidanzati che devono resistere alle avances di tentatori e tentatrici. Al timone del reality troviamo ancora una volta Filippo Bisciglia al quale spetterà il compito di districarsi tra le vicissitudini dei protagonisti e cercare di ricucire gli strappi che potrebbero aver luogo nei rapporti. Strappi che verranno di volta in volta esaminati durante i falò di confronto. Ora, alcune delle coppie che prenderanno parte al reality sono già note, non resta altro che portare pazienza per ancora qualche giorno e gustarsi poi lo spettacolo. Certamente anche in questa edizione del reality, che comincerà il prossimo 26 giugno, le emozioni ed i colpi di scena, pronti a tenere i telespettatori incollati allo schermo, non mancheranno!