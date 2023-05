Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin si sposano? Ultime news sul matrimonio

Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin si sposeranno a breve? Certo, sarebbe un modo per ufficializzare in modo definitivo quella storia che ormai, tra i due, va avanti da diverso tempo. Una pura formalità, dal momento che, come detto, la coppia è sancita da tempo ormai. Ad ogni modo, l’indiscrezione arriva direttamente dalla prima pagina del settimanale “Diva e Donna”: ”L’ha promesso a papà Silvio”, come si legge sulla copertina dello stesso giornale. Pare chiaro che il figlio del Cavaliere abbia preso le sue decisioni proprio in considerazione dell’ultimo ricovero di Silvio Berlusconi al San Raffaele.

Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin si sposano

Dunque, come anticipato, tutte le indiscrezioni che abbiamo sondato, sembrano parlare di un matrimonio imminente che Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno messo in programma a seguito degli ultimi ricoveri di Silvio Berlusconi al San Raffaele, una ”promessa” fatta al Cavaliere. Ma c’è un ma: non è di certo la prima volta che una notizia del genere sulla coppia si rivela una fake news bella e buon, dunque bisogna prendere le giuste accortezze e non fare troppi voli pindarici. Questa volta, a concretizzare l’ipotesi, solamente quella voglia di ufficializzare la famiglia e l’union all’indomani di un evento così difficile e traumatico per Piersilvio soprattutto. In considerazione di ciò, la cosa potrebbe, questa volta, essere definitiva: Pier Silvio Berlusconi, che, ricordiamo, 53 anni, sarebbe pronto al grande passo con la conduttrice di Verissimo.

L’indiscrezione: ”L’ha promesso a papà Silvio”

Infatti, quando le condizioni del Cavaliere erano ancora complicate, sempre sulla cover di Diva e Donna si leggeva: ”Mentre Berlusconi lotta contro la malattia, Pier Silvio è pronto al grande passo con la Toffanin”. Eppure il matrimonio sarebbe soltanto un plus: 21 anni d’amore, due figli, Sofia Valentina Berlusconi e Lorenzo Mattia Berlusconi. Sempre secondo Diva e Donna, i due sarebbero già stati a un passo dal sì nel 2016, ma quell’anno le nozze non si fecero per un problema di salute proprio del Cavaliere. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi.