Berlusconi ricoverato, news di oggi sulle condizioni di salute: come sta?

Arrivano in diretta le notizie di oggi sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere, come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, è stato ricoverato per un netto crollo e peggioramento delle sue condizioni di salute. Oggi, lo staff medico informa che l’ex presidente del Consiglio ha trascorso in relativa tranquillità anche la sua quinta notte nel reparto di terapia intensiva al San Raffaele.

Berlusconi ricoverato: le ultime notizie sulle sue condizioni

Per la giornata di oggi, ad ogni modo, non è previsto nessun bollettino medico. Al momento, la situazione sembra essersi stabilizzata. Il leader di Forza Italia è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano dalla giornata di mercoledì 5 aprile scorso, a causa di una grave infezione polmonare. La situazione, sin dall’inizio, non è sembrata delle migliori: il primo bollettino medico, infatti, ha rivelato che Berlusconi era affetto da tempo da una leucemia mielomonocitica cronica, una pericolosa malattia del sangue, un tumore, che colpisce prevalentemente le persone anziane. Per fortuna, come rivelano gli aggiornamenti lo stato di salute del leader di Forza Italia è in “progressivo e costante miglioramento”, tanto da poter invogliare “un cauto ottimismo”. Proprio ieri, poi, 9 aprile 2023, nella giornata di Pasqua, ecco che hanno fatto visita a Berlusconi le figlie Marina ed Eleonora. Oltre a loro, anche l’amico di vecchia data Fedele Confalonieri. Alla fine, in serata, è passato a trovarlo anche il padre della compagna di Berlusconi, Marta Fascina.

Il comunicato di Alberto Zangrillo

“Nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d’organo monitorate. Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo. Il presidente Silvio Berlusconi resta ricoverato in ambito intensivo”. Con questo bollettino di poche righe, così ha espresso Alberto Zangrillo le ultime news sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi.