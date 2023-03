Sean Kanan, chi è Deacon di Beautiful: età, carriera, film, chi è la moglie, figli, foto e Instagram

Sean Kanan sarà ospite nella nuova ed imperdibile puntata di Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin. L’attore che interpreta Deacon Sharpe nella soap-opera “Beautiful” si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata. Ecco in anteprima tutto quello che sappiamo su di lui.

Dagli esordi al debutto dell’attore Sean Kanan di Beautiful

Sean Kanan è nato il 2 novembre del 1966, ha 56 anni ed è del segno dello scorpione. La sua città natale è Cleveland, nello stato dell’Ohio e la passione per la recitazione nasce quando era ancora piccolissimo. Non ha mai raccontato la storia della sua famiglia né quale sia stato il suo percorso di vita. Sappiamo che, dopo essere emerso in alcune piccole parti cinematografiche, è stato notato da grandi nomi nel mondo del cinema statunitense ed è diventato un grande attore, ma non solo. Ad oggi è anche un produttore, uno speaker e un consulente motivazionale. La sua filmografia è molto ampia:

La rivincita dei nerds, regia di Jeff Kanew (1984)

Karate Kid III – La sfida finale, regia di John G. Avildsen (1989)

– La sfida finale, regia di John G. Avildsen (1989) Miss Miliardo: una favola moderna, regia di Joel Bender (1991)

Chaos Factor, regia di Terry Cunningham (2000)

Collisione zero, regia di Jim Wynorski (2001)

Carpool Guy, regia di Corbin Bernsen (2005)

Sons of Italy, regia di Jonathan Deman (2006)

Hack! – Chi farà l’ultimo taglio?, regia di Matt Flynn (2007)

Abracadabra, regia di Julie Pacino – cortometraggio (2009)

Changing Hands, regia di Scott L. Schwartz (2010)

My Trip to the Dark Side, regia di Shane Stanley (2011)

Gangster Land, regia di Timothy Woodward Jr. (2017)

5th of July, regia di Camilo Vila (2019)

Beyond the Law, regia di James Cullen Bressack (2019).

L’interpretazione di Deacon in Beautiful

Sean Kanan interpreta il ruolo di Deacon Sharpe nella famosissima soap opera americana “Beautiful”. Deacon è l’ex marito di Bridget e padre di Eric III e Hope Logan. L’attore ha ricoperto il ruolo dal 2000 al 2005. Ha fatto una nuova breve apparizione nel 2012, ed è poi tornato in maniera fissa dal 2014 al 2016 e per due episodi nel 2017. In Italia è noto soprattutto per questa interpretazione, mentre negli Stati Uniti è uno showman e uno speaker molto seguito e amato.

Chi è la moglie, figli e vita privata

Sua moglie è una produttrice americana e si chiama Michele Vega. I due condividono la vita da oltre venti anni, si sono sposati in Italia a Monte di Procida nel luglio del 2012 e hanno deciso di non avere figli. Sean ha un profilo Instagram che usa soprattutto per lavoro e vanta oltre 142mila followers.