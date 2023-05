Semifinale Amici 22, chi sarà finalista tra Wax e Aaron? Anticipazioni sabato 6 maggio 2023

Semifinale Amici 22, ormai è tutto pronto per la grande serata, e i fan sono già preda dell’eccitazione convulsiva di queste ore. Chi sarà il finalista tra Wax e Aaron? Ecco tutte le anticipazioni che abbiamo a disposizione per voi, continuate a leggere l’articolo!

Semifinale Amici 22: ballottaggio tra Wax e Aaron

Proprio questa sera, sabato 6 aprile 2023, dunque tra pochissime ore, andrà in onda la semifinale del Serale di Amici. Come al solito, e come sapranno tutti i fan, l’appuntamento è alle 21.30 su Canale 5. Al momento sono rimasti in gioco ei allievi, due per squadra. Da una parte, per il l team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ci sono Isobel e Aaron. Poi, per la squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, invece, sono rimasti Angelina e Maddalena. Infine, per la squadra capitanata da Arisa e Raimondo Todaro ci sono Wax e Mattia. Inoltre, come al solito, ci saranno ben tre manche in tutto e un ballottaggio finale, con eliminazione e annuncio dei finalisti.

Le anticipazioni sabato 6 maggio 2023

Ricordiamo, per essere preparati al meglio, che l’ottavo appuntamento con il serale di Amici ha visto l’eliminazione di una cantante. Stando alle anticipazioni che proprio in queste ore stanno trapelando senza sosta dal profilo Twitter Amici News e diffuse da Super Guida Tv, pare che una serata ricca di sfide e adrenalina, Wax e Aaron si giocheranno il ballottaggio in finale, mentre per quanto riguarda Maddalena, per lei ci sarà l’eliminazione diretta.

Cosa succede in puntata: ecco i momenti più importanti

Ci saranno anche ospiti importanti per questa semifinale, come ad esempio Il Volo ed Enrico Brignano. Durante il corso della serata anche Arisa si esibirà in veste di ospite al programma. Stando sempre alle anticipazioni, la formula è completamente cambiata: le squadre che sono rimaste in gioco non si trovano più in balconata, ma a bordo pista su tre tavoli posizionati per l’occasione. Ogni team rimasto in gioco, ha la possibilità di mandare in campo per la sfida un allievo. La prima sfida per il boccino è andata per Isobel, quindi al Team di Zerbi-Cele. Nel corso della sfida, invece, si sono sfidati anche Isobel contro Wax: ha vinto Isobel. Successivamente, durante la seconda sfida, a si sono scontrati Aaron contro Mattia, ad avere la meglio è stato Mattia in questo caso. Nella terza sfida, sempre della prima manche, ha vinto Isobel dopo la sfida con Maddalena. Durante la seconda manche, invece, il boccino è andato al team Tod-Arisa. Per la prima sfidaMattia contro Aaron, ha vinto Mattia. Per la seconda sfida, invece, ha vinto ancora Mattia (contro Maddalena). Di conseguenza Tod-Arisa hanno ottenuto il punto e hanno scelto di mandare Mattia in finale. Per il ballottaggio finale, i protagonisti saranno Wax e Aaron. Maddalena, come detto, è stata eliminata, mentre Isobel, Mattia e Angelina sono volati direttamente in finale.