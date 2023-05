Dove e a che ora vedere le puntate del Serale di Amici 22 in replica? Orari tv e canali

Amici 22. Nella serata di ieri, per la gioia di tutti i fan del programma, affiatatissimi, è andata in onda una nuova ed avvincente puntata del Serale di Amici 2023. Non tutti sono riusciti a seguirle, come alcuni dei nostri lettori che ci hanno scritto per posta. Ma niente paura, proprio in questo articolo pensato per voi cercheremo di spiegarvi in pochi minuti come e dove poter rivedere la replica della puntata. Continuante a leggere!

Dove vedere la replica del Serale di Amici 2023

Ricordiamo, intanto, che quest’anno il fortunatissimo talent show di Maria De Filippi ha tagliato un traguardo invidiabile, importante: sono ben 22 edizioni che ci tiene compagnia e sforna continuamente giovani talenti che diventeranno alcune delle voci più note e rinomate di tutta Italia. La replica dell’ultima puntata del Serale di Amici 2023 sarà trasmessa in TV e in streaming, ad ogni modo.

Le novità di quest’anno ad Amici 22

Certo, rispetto alla precedente edizione, ci sono stati un paio di cambiamenti non di poco conto all’interno della squadra dei professori, così come risulta rivoluzionata anche la giuria. Infatti, tra gli storici prof di sempre, in questa edizione non ci sono più né Anna Pettinelli né Veronica Peparini, ovvero, rispettivamente, la prof di canto e l’insegnante di danza stabili fino alla scorsa edizione. Quest’anno, al posto della speaker è tornata Arisa, mentre nel ruolo di insegnate di ballo è arrivato Emanuel Lo. Un gradito ritorno anche per il bravissimo compagno di Giorgia, dopo che era già stato insignito del titolo di giudice hip hop nel 2016. Il resto, tutto confermato: Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini tra i prof di canto, così come per Alessandra Celentano e Raimondo Todaro nel ruolo di insegnanti di danza.

Come rivedere Amici 22 in TV

Ma ora veniamo al solo. Per poter rivedere il Serale di Amici del 29 Aprile in replica non è possibile affidarsi al canale LA5, come avveniva ad esempio per il pomeridiano. Se siete in possesso di una smart TV, allora, potrete rivedere la puntata di sabato sera di Amici tramite l’app integrata Mediaset Infinity. Ma c’è anche un’alternativa: il Serale di Amici 22 in streaming è possibile anche tramite il servizio online Mediaset Infinity. Qui, infatti, il video viene caricato subito dopo la fine della puntata.