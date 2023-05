Serena Grandi, chi è il compagno Arnaldo Del Piave: età, oggi, lavoro, Enrica Bonaccorti, foto

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre al ricordo di Renato Rascel con la moglie Giuditta e il figlio Cesare che saranno in studio, anche Serena Grandi, la nota attrice. Che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore ritrovato al fianco del compagno Arnaldo Del Piave.

La storia d’amore tra Serena Grandi e Arnaldo Del Piave

Serena Grandi, dopo quella storia d’amore terminata con Beppe Ercole, ha ritrovato la serenità. E sembra felice al fianco di Arnaldo Del Piave, suo attuale compagno ed ex marito di Enrica Bonaccorti, storica conduttrice televisiva. Di lui non abbiamo tante informazioni, ma sappiamo che nel 1986 è convolato a nozze con la Bonaccorti e che i due hanno dovuto fare i conti con una terribile notizia: la perdita di un bambino per via di quella gravidanza andata male.

Cosa sappiamo su di lui

Arnaldo Del Piave, di cui non abbiamo nulla sulla data di nascita, si è diplomato come programmatore informatico, poi ha lavorato in un laboratorio di analisi senza tralasciare la sua più grande passione: la recitazione. Proprio per questo motivo, infatti, si è trasferito a Roma, ha studiato recitazione e dizione e ha ottenuto le prime parti in ruoli sexy in commedie all’italiana, come Pierino la peste alla riscossa e Sturmtruppen 2. Lui ha anche partecipato al reality show Il ristorante, poi nel 2006 ha esordito come scrittore e ha pubblicato il romanzo ‘L’amante del federale’. Ed è tornato al cinema nel film ‘Il papà di Giovanna’, per la regia di Pupi Avati. Arnaldo, inoltre, ha lavorato in miniserie come Una madre.

Instagram di Arnaldo Del Piave

L’uomo ha un profilo Instagram e con l’account @arnaldodelpiave vanta pochi followers. Non pubblica spesso, ma sono presenti foto e video al fianco della sua ‘Serena’ a dimostrazione che l’amore c’è. E trionfa sempre.