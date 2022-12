Sergio Friscia: chi è, età, carriera, Striscia la Notizia, chi è la moglie, figli, foto e Instagram

Sergio Friscia ha una lunga ed eclettica carriera nel mondo dello spettacolo, iniziata nel 1986 quando come disc jockey in alcune discoteche e nel 1989 ha fatto l’animatore turistico nei villaggi vacanze. Oggi si ritrova al bancone famosissimo di Striscia la Notizia, il programma di Antonio Ricci, ed è uno dei presentatori italiani più apprezzati dal pubblico, per la sua ironia, il suo sorriso e la sua grande capacità di intrattenimento. Grazie a lui, anche Striscia ha aumentato la sua copertura mediatica negli ultimi tempi. Ma chi è davvero Sergio Friscia, come ha iniziato e com’è la sua vita privata? Cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più all’interno di questo articolo a lui dedicato. Continuate a leggere!

Striscia la notizia, nuovi conduttori dal 24 ottobre 2022: arrivano Roberto Lipari e Sergio Friscia, le anticipazioni

Sergio Friscia: chi è, età, carriera

Sergio Friscia è nato a Palermo il 27 aprile del 1971. Dopo il diploma al liceo linguistico e dopo aver frequentato l’ISEF di Palermo, Sergio Friscia si è trasferito a Roma dove ha iniziato la sua carriera artistica. Nel 1986 ha iniziato come disc jockey in alcune discoteche e nel 1989 ha fatto l’animatore turistico nei villaggi turistici. Nel 1990 ha iniziato a lavorare su emittenti televisivi locali siciliani, ma nel 1997 è entrato a far parte dei comici di Macao, in onda su Rai 2. Successivamente ha interpretato fiction, film e spettacolo teatrali. Friscia ha appena terminato di vestire i panni di Beppe Grillo, nella edizione appena conclusasi di Striscia la Notizia. Ogni mattina dalle 9 alle 12 conduce il programma radiofonico, al fianco di Anna Pettinelli, su RDS e grazie a questa trasmissione Friscia nel 2018 ha vinto il Microfono D’Oro.

La vita privata e curiosità

Sergio Friscia è cintura nera e insegnante tecnico/istruttore FIJLKAM di Karate. E’ anche componente della Commissione Immagine Promozione e Sponsor FIJLKAM ed è istruttore subacqueo OWD della ISDA. Della sua vita privata si sa veramente poco.

Instagram

Grande il numero di seguaci che può vantare anche sulle piattaforme social, come Instagram: 171K follower per la sua pagina ufficiale.