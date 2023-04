Sergio Giacomelli, chi è il coreografo: età, carriera, oggi, foto e Instagram

Il noto coreografo e ballerino Sergio Giacomelli sarà ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” in questo venerdì pomeriggio. In studio rilascerà una toccante intervista in cui racconterà tutto di sé, della sua vita e dell’amore per il ballo e il teatro. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è Sergio Giacomelli: età e carriera

Sergio Giacomelli è un importante ballerino, coreografo e direttore artistico italiano. Risulta essere una persona molto riservata, che non ama condividere dettagli sulla sua vita privata. Infatti, la sua età non è nota. Sappiamo, però, che è nato a Roma e che la passione per la danza e il teatro lo hanno accompagnato fin da quando era piccolissimo. Il talento era evidente e ha subito ricevuto una corsa di studio per andare all’English National Ballet School a Londra, dove si è diplomato nel 2007. Ha studiato per molti anni anche a New York con i più grandi maestri del ballo internazionali e ha mosso i primi passi a Broadway. L’esordio arriva nel 2009 in “Billy Elliott the musical” e inizia una tournée di gran successo che va avanti fino al 2012.

Il lavoro come coreografo e le opere

Nel corso della sua carriera, Sergio Giacomelli partecipa a moltissimi spettacoli, tra cui: “Carmen”, “Il lago dei cigni”, “Cicatrice”, “Cenerentola” e molti altri. Non solo, si occupa di alcuni spettacoli anche come direttore artistico e si dedica anche alla tv, recitando in vari film, tra cui: “I viaggi di Gulliver”, “dancing Queen diet”, “Dream sequence” e altri. Si specializza anche come Voice over e attualmente gira il mondo per lavoro, ma principalmente si esibisce in Italia e in Inghilterra.

Foto e Instagram

Giacomelli è una persona molto riservata, per cui non si hanno informazioni sulla sua vita privata, perché non ha mai voluto condividerle. Non sappiamo se sia fidanzato oppure no. Non è un ragazzo che ama i social, preferisce rimanere molto discreto. Infatti, ha un profilo Instagram davvero poco seguito in cui condivide pochi scatti. Usa il profilo soprattutto per pubblicizzare il suo sito e la sua agenzia di ballo che ha fondato da poco: “Carte Blanche Production“.