Serie A in tv, Sky o Dazn? Chi gioca oggi e domani, orari partite, dove vederle in tv e in streaming

Turno infrasettimanale di Serie A, con il campionato di calcio di nuovo in campo per la 33° giornata. Quella, con tutta probabilità, decisiva ai fini dell’assegnazione dello scudetto al Napoli già oggi 3 maggio (meno probabile), o al massimo domani, giovedì 4 maggio. Ad ogni modo vediamo il programma completa di questa giornata di Serie A: quasi tutte le partite si giocheranno oggi mentre soltanto due match saranno di scena domani, tra cui Udinese Napoli. Vediamo pertanto tutti gli orari delle partite e dove vederle in tv e in streaming (scorri a fondo pagina per il riepilogo completo).

Serie A chi gioca oggi mercoledì 3 maggio 2023: orario partite, dove vederle in tv e in streaming

Ad aprire il turno infrasettimanale di campionato valido per la 33° giornata di Serie A saranno Atalanta e Spezia (visibile anche su Sky oltre che su Dazn). Fischio di inizio alle 18.00. Sempre in questa fascia oraria saranno altre tre le partite in programma: Juventus Lecce, Salernitana Fiorentina e Sampdoria Torino. Dopodiché ci saranno i posticipi serali. In campo Verona Inter, Lazio Sassuolo (diretta in co esclusiva Sky Dazn), Milan Cremonese e Monza Roma. Tutte queste sfide inizieranno alle ore 21.00.

Chi gioca domani giovedì 4 maggio 2023, a che ora gioca Udinese Napoli, dove vederla in tv e in streaming

Domani, infine, giovedì 4 maggio 2023, le ultime due partite di campionato, tra cui la sfida della capolista Napoli. Da capire se i partenopei scenderanno in campo già con il titolo conquistato o meno: se infatti stasera la Lazio non batterà il Sassuolo per gli uomini di Spalletti sarà già festa. In caso contrario servirà almeno un pareggio nel match contro l’Udinese – fischio d’inizio alle 20.45, diretta in esclusiva su Dazn – per sollevare il terzo scudetto della propria storia. Chiudiamo con l’ultima partita in programma: Empoli Bologna, in campo sempre alle 20.45.

Orari partite Serie A 33° giornata di campionato, chi gioca oggi e domani, dove vedere le partite in tv e in streaming

Vediamo adesso il riepilogo di questa giornata di campionato con tutte le sfide in programma oggi 3 maggio e domani 4 maggio. Accanto ad ogni partita è riportata l’emittente (o le emittenti) che trasmetteranno le partite. I risultati saranno aggiornati non appena disponibili.

Serie A in tv, chi gioca oggi mercoledì 3 maggio 2023, Sky o Dazn?

Atalanta Spezia, ore 18.00 (Dazn/Sky)

Juventus Lecce, ore 18.00 (Dazn)

Salernitana Fiorentina, ore 18.00 (Dazn)

Verona Inter, ore 21.00 (Dazn/Sky)

Lazio Sassuolo, ore 21.00 (Dazn/Sky)

Milan Cremonese, ore 21.00 (Dazn)

Monza Roma, ore 21.00 (Dazn)

Orario partite Serie A domani 4 maggio 2023, a che ora gioca Udinese Napoli, dove vederla