Serie A in tv, Sky o Dazn? Lecce Udinese, Spezia Monza, formazioni, orario partite dal 28 al 30 aprile 2023, dove vederle in tv e in streaming

Dopo la Coppa Italia è già tempo di tornare in campo per le squadre del nostro campionato, si gioca la 32° giornata di Serie A. E, se dovessero concatenarsi una serie di risultati contemporaneamente, potrebbe essere il turno in cui sarà assegnato lo scudetto al Napoli. Ma andiamo con ordine. Venerdì 28 aprile 2023 si apre il nuovo weekend calcistico: in campo i primi due anticipi, Lecce Udinese e Spezia Monza. Poi, tra sabato 29 e domenica 30 aprile, il resto del programma. Vediamo pertanto il calendario completo di questa giornata di Serie A con tutti gli incontri giorno per giorno e la relativa copertura televisiva (scorri a fondo pagina per il riepilogo completo).

Orario partite oggi venerdì 28 aprile 2023, chi gioca, dove vederle in tv e in streaming

La 32° giornata di campionato di Serie A si apre oggi venerdì 28 aprile con Lecce Udinese e Spezia Monza come detto. Il primo incontro è in programma per le 18.30 (esclusiva Dazn) mentre la seconda sfida sarà di scena alle 20.45. Anche questa partita sarà trasmessa in esclusiva da Dazn.

Probabili formazioni Lecce Udinese, ultime dai campi

I padroni di casa del Lecce si affidano al solito Strefezza per blindare il discorso salvezza. In avanti Di Francesco e Ceesay. In difesa Basdchirotto e Umtiti. Passiamo all’Udinese. Dopo il rotondo successo della settimana scorsa contro la Cremonese Sottil si affida a Beto in avanti insieme a Success. Dal 1′ anche Lovric, potrebbe rifiatare invece Samardzic.

Probabili formazioni Spezia Monza, ultime dai campi

Per il secondo anticipo di venerdì Spezia in campo con Nzola e Maldini in avanti. In mediana Bourabia ed Ekdal insieme ad Agudelo. Passiamo al Monza, protagonista domenica scorsa della rimonta clamorosa contro la Fiorentina. Ormai salva, la squadra guidata da Palladino si affida al tandem d’attacco Caprari Mota con alle spalle l’inamovibile Pessina. Dal 1′ anche il fantasista Ciurria.

Quando si gioca Napoli Salernitana, la decisione ufficiale. Orario partite sabato 29 aprile e domenica 30 aprile 2023: dove vederle in tv e in streaming

Passiamo al fine settimana. Sabato 29 aprile 2023, calendario alla mano, tre le partite in programma nelle altrettante consuete fasce orarie: alle 15.00 doveva essere in programma Napoli Salernitana ma la partita è stata spostata di 24 ore; alle 18.00 invece il big match Roma Milan andrà regolarmente in scena mentre in serata posticipo tra Torino e Atalanta (trasmesso anche da Sky e quindi in streaming su Sky Go e Now Tv). Veniamo a domenica 30 aprile 2023: il lunch match delle 12.30 è tra Inter e Lazio, partita che indirettamente, in caso di vittoria del Napoli, potrebbe assegnare lo scudetto (i biancocelesti di Sarri dovrebbero perdere o pareggiare); alle 15.00 tre partite: Cremonese Verona, Sassuolo Empoli e a questo punto anche Napoli Salernitana. Alle 18.00 in campo invece Fiorentina e Sampdoria. Chiude il programma la sfida tra Bologna e Juventus con fischio di inizio alle 20.45.

Orario partite Serie A 32° giornata da venerdì 28 aprile 2023 a domenica 30 aprile 2023, data, programmazione completa, dove vederle in tv e in streaming, Sky o Dazn?

Vediamo adesso il riepilogo completo di questa 32esima giornata di campionato con tutte le partite in programma giorno per giorno. Accanto ad ogni match è riportata l’emittente (o le emittenti) che trasmetteranno l’incontro in tv e in streaming. Non appena disponibili saranno aggiornati anche tutti i risultati.

Partite Serie A venerdì 28 aprile 2023, chi gioca oggi, orario, dove vederle in tv e in streaming

Lecce Udinese, ore 18.30 (Dazn)

Spezia Monza, ore 29.45 (Dazn)

Chi gioca sabato 29 e domenica 30 aprile, data e orario partite Serie A, dove vederle, Sky o Dazn?