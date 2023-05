Serie A in tv, Sky o Dazn? Milan Lazio e Roma Inter, chi gioca oggi e domani, orario partite dal 6 all’8 maggio 2023

Torna in campo la Serie A a nemmeno 48 ore di distanza dalla conclusione del turno infrasettimanale. Oggi, sabato 6 maggio 2023, saranno tre le partite in programma mentre tra domani, domenica 7 maggio, e lunedì 8 si disputerà il resto del programma. Tanti, tantissimi ancora gli obiettivi da centrare: dalla lotta salvezza a quella per entrare in Europa, soprattutto per ciò che riguarda la Champions. Vediamo allora nel dettaglio la programmazione completa di questa 34° giornata di campionato dando uno sguardo anche alla relativa copertura televisiva degli incontri (scorri a fondo pagina per il riepilogo completo).

Serie A chi gioca oggi sabato 6 maggio 2023, orario partite, dove vederle in tv e in streaming

La 34° giornata di Seria A si apre alle 15.00 di oggi, sabato 6 maggio, con il big match Milan Lazio. Poi alle 18.00 altra sfida di cartello, quella tra Roma e Inter. Entrambe le sfide rivestono un peso specifico importantissimo nella lotta Champions anche se, è bene ricordarlo, Inter, Milan e Roma in settimana torneranno subito in campo per le semifinali europee. Tornando alla Serie A l’altra partita di oggi, in serata, sarà quella tra Cremonese e Spezia (visibile anche su Sky e quindi anche in streaming su Now tv e Sky Go).

Probabili formazioni Milan Lazio, ultime dai campi

Dopo l’ennesimo turnover che non ha portato i risultati sperati in casa Milan Pioli torna ad affidarsi ai suoi migliori anche se, come detto, la testa sarà anche alla semifinale d’andata contro l’Inter. Ad ogni modo Leao dovrebbe essere in campo così come Diaz e Giroud. Passiamo alla Lazio. Ancora Immobile dal 1′ insieme a Zaccagni e Anderson supportati da Milinkovic.

Probabili formazioni Roma Inter, ultime dai campi

Stesso discorso per Roma Inter anche se entrambe le squadre avranno poi gli impegni europei. Nella Roma Abraham dovrebbe partire dal 1′ mentre a centrocampo dovrebbero giocare Matic con Bove. Nell’Inter invece tutti in campo i big: da Lautaro a Lukaku passando per Brozovic a Chalanoglu.

Partite di campionato domani domenica 7 maggio 2023, chi gioca, orario e dove vederle in tv

Passiamo alle partite in programma domani, domenica 7 maggio 2023. Si parte alle 12.30 con il lunch match tra Atalanta e Juventus (trasmessa anche da Sky); alle 15.00 invece Torino Monza mentre alle 18.00 scenderà in campo la capolista Napoli contro la Fiorentina. Quest’ultima sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. In serata Lecce Verona con fischio di inizio alle 20.45.

Serie A, chi gioca lunedì 8 maggio 2023, orario partite, dove vederle in tv e in streaming

Chiudiamo con le partite di lunedì 8 maggio. In campo le ultime tre partite di questa giornata: Empoli Salernitana, Udinese Sampdoria e Sassuolo Bologna. Le prime due partite sono in programma per le 18.30, l’ultima – trasmessa anche su Sky, Sky Go e Now Tv – invece per le 20.45.

Calendario 34° giornata di Serie A, data e orario partite, dove vederle in tv e in streaming, Sky o Dazn? Programmazione completa

Vediamo adesso il riepilogo di questa giornata di campionato con tutte le sfide in programma dal 6 all’8 maggio 2023. Accanto ad ogni partita è riportata l’emittente (o le emittenti) che trasmetteranno le partite. I risultati saranno aggiornati non appena disponibili.

Partite Serie A oggi sabato 6 maggio 2023

Milan Lazio, ore 15.00 (Dazn)

Roma Inter, ore 18.00 (Dazn)

Cremonese Spezia, ore 20.45 (Sky/Dazn)

Serie A in tv, calendario partite domenica 7 maggio 2023, dove vederle in tv e in streaming

Atalanta Juventus, ore 12.30 (Sky/Dazn)

Torino Monza, ore 15.00 (Dazn)

Napoli Fiorentina, ore 18.00 (Dazn)

Lecce Verona, ore 20.45 (Dazn)

Chi gioca lunedì 8 maggio 2023, orario partite Serie A e dove vederle in tv

Empoli Salernitana, ore 18.30 (Dazn)

Udinese Sampdoria, ore 18.30 (Dazn)

Sassuolo Bologna, ore 20.45 (Dazn/Sky)

Quando si giocano le semifinali di Europa League e Conference 2023: Juve Siviglia e Roma Bayer Leverkusen, data, orario partite, dove vederle in tv (ilcorrieredellacitta.com)