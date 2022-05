Serra Yilmaz: chi è, biografia, carriera e vita privata della musa di Ferzan Özpetek

Serra Yilmaz è un’attrice conosciuta per essere la musa ispiratrice del noto regista Ferzan Özpetek, noto a sua volta in particolare per il film Le Fate Ignorante, di cui recentemente è stata prodotta una serie Tv su Disney+. La Yilmaz, che fa parte del cast in entrambe le versioni, è ospite a maggio 2022 della serata evento di Domenica In Show in onda eccezionalmente di venerdì sera. Ma conosciamola più da vicino.

La biografa di Serra Yilmaz

Serra Yilmaz è nata a Instanbul il 13 settembre 1954. E’ figlia unica di Semih Tuğrul e della moglie Mualla. Introdotta sin da piccola alla lingua francese, frequenta i licei Sainte-Pulchérie e Saint Benoît nella città turca, spostandosi poi in Francia per studiare all’Università di Caen, dove si laurea in psicologia. Nel 2006 è l’interprete ufficiale durante la visita di Papa Benedetto XVI in Turchia e l’anno dopo, nel 2017, partecipa alla prima edizione di Celebrity MasterChef Italia.

La carriera

Nel 1977, grazie a una piccola compagnia teatrale turca, si crea una buona esperienza sul palcoscenico. Verso la fine degli anni 1970 nasce sua figlia Ayşe. Al cinema esordisce nel 1983 nel film Şekerpare di Atıf Yılmaz, cui seguono apparizioni in pellicole di altri maestri del cinema turco negli anni 1980. Nel 1988 entra nella compagnia del Teatro della Città di Istanbul, di cui farà parte fino al 2004. Durante questo periodo porta sul palcoscenico Diğerlerinin Adı Ali (Korku Ruhu Kemirir), spettacolo tratto dal film La paura mangia l’anima, di Rainer Werner Fassbinder.

I film di Ferzan Özpetek

In Italia recita in quasi tutti i film del regista Ferzan Özpetek. Troviamo ad esempio l’attrice nei film come Harem Suare, ma soprattutto ne Le fate ignoranti. Sia al cinema che in tv con la serie uscita nel 2022.

Regista

L’attrice si è cimentata anche dietro la macchina da presa. Nel 2018 il suo debutto, con Cebimdeki Yabanci, remake turco di Perfetti sconosciuti.

Teatro

Ha recitato inoltre a teatro nel Don Chisciotte di Alessio Boni, Roberto Aldorasi e Marcello Prayer, spettacolo ispirato dal romanzo omonimo di Miguel de Cervantes Saavedra.

Vita privata

Della sua vita privata non si hanno molte informazioni. Come detto il legame professionale con il regista Özpetek è molto forte considerando la sua partecipazione, come abbiamo visto, a numerosi suoi film.

Instagram Serra Yilmaz

Sui social l’attrice è presente con un account ufficiale Instagram che vanta oltre 130mila followers.