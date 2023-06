Shakira e Lewis Hamilton sono fidanzati? Avvistati insieme a Barcellona

Non si placano i rumors che vedrebbero del tenero tra la cantante Shakira e il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton. Le indiscrezioni su una loro frequentazione, alimentate anche dalla presenza di lei al Gran Premio di Spagna di Formula 1 dove Hamilton è arrivato secondo, sembrerebbero fondate.

La storia con Piqué e la rottura

Dopo la storia con il calciatore Piqué, Shakira sembrerebbe essere decisa a voltare pagina, a metterci una pietra sopra. Una storia la loro che al pari di tutte le personalità così conosciute è sempre stata al centro dell’attenzione mediatica. Analogo discorso può essere fatto per la loro rottura, rispetto alla quale – com’è ben noto – Shakira ha tenuto a mettere i puntini sulle i, a fare alcune precisazioni. Precisazioni a suon di musica quelle da lei effettuate. Come non ricordare il brano “Bzrp Music Session, Vol.53” nel quale la donna non le ha mandate certo a dire all’ex compagno. “Hai scambiato un Rolex con un Casio” questa una delle frasi rimaste sulla bocca di tutti nel corso delle settimane. Ora, tuttavia, nel cuore della bella e brava cantante sembrerebbe esserci un’altra persona.

Shakira e Hamilton stanno insieme?

È ormai certo che dopo la gara a Barcellona Shakira sia uscita a cena con il pilota e altri amici, tra i quali Daniel Caesar, Fai Khadra e Mustafa. Quest’ultimo ha anche condiviso una storia dell’uscita nelle proprie storie Instagram. Stando a quanto rivelato da una fonte a People, le uscite pubbliche tra la cantante ed il pilota di Formula 1 sarebbero state diverse. Inoltre, sembrerebbe che i due “stiano passando del tempo insieme” e siano “nella fase del conoscersi”. Insomma, le cose adesso sono ancora in via di definizione e al momento non c’è nulla di serio ma chissà che tra qualche tempo la situazione non prenda una piega diversa ed ancora più romantica.