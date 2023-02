Shari è fidanzata con Salmo? Stasera insieme a Sanremo 2023

Shari e Salmo sono fidanzati? Non si placano i rumors sul rapper sardo Salmo il quale ha recentemente fatto parlare di sé per via del suo stretto legame con la cantante Shari, in gara quest’anno a Sanremo. L’inedito di Shari in gara a Sanremo si intitola ‘Egoista’ e mette nero su bianco i rischi che si corrono quando in una relazione prevalgono, per l’appunto, sentimenti egoistici. Ma, cosa c’è di vero nei rumors che vedrebbero i due particolarmente in sintonia?

Shari a Sanremo 2023: chi è, età, canzoni, fidanzato, foto, Instagram, testo e video di Egoista

Il legame tra Salmo e Shari

Qualche mese fa, poco prima del Capodanno, le indiscrezioni sulle vita sentimentale del rapper non tardarono ad arrivare. A confermare i rumors anche alcune foto apparse sui social che vedevano Salmo in compagnia di una bellissima e misteriosa ragazza. Il mistero tuttavia, è stato presto svelato in quanto la ragazza in questione era proprio Shari. Va però detto che il rapper si è limitato a condividere la foto con la ragazza senza né smentire né confermare che Shari sia davvero la sua nuova fidanzata. Non ci sono, dunque, smentite o annunci a riguardo ma sta di fatto che i due condividono almeno un rapporto e cioè, quello di lavoro.

Shari a Sanremo con ‘Egoista’

Shari è uno dei 28 big che in questi giorni sono saliti sul palco dell’Ariston, sperando di arrivare in finale e di vincere la kermesse. Il suo brano si intitola ‘Egoista’ e descrive i rischi ai quali si va incontro quando nelle storie d’amore prevale un sentimento di tipo egoistico. Anche Salmo in questi giorni è stato a Sanremo ma come ospite speciale direttamente dalla nave da crociera Costa Smeralda, dalla quale si è esibito in collegamento. Ricordiamo infine che la cantante Shari fa parte dell’etichetta fondata da Salmo, la Leboski 360° e distribuita da Sony Music Italy.