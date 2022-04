Silvia di Uomini e Donne, chi è la corteggiatrice di Armando: età, lavoro e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre. Al centro dello studio Armando Incarnato, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati di sempre. Dopo aver chiuso la storia, seppur breve, con Aneta, Armando ha deciso di rimettersi, ancora una volta, in gioco, e di accettare l’invito di due donne che hanno partecipato al programma esclusivamente per conoscerlo. Tra loro anche la bella Silvia.

Chi è Silvia

Silvia si è presentata in studio. Ha 32 anni, vive in provincia di Sassari e lavora come commessa all’aeroporto della sua città. Ma non solo. Nel fine settimana lavora come ragazza immagine per alcuni locali, dove si occupa principalmente di accoglienza. O meglio, è colei che accompagna gli ospiti e le persone ai tavoli. Ha spiegato di aver sempre voluto conoscere Armando, ma di non essere mai riuscita a partecipare al programma per diversi motivi. Di lui ama la sua determinazione. Armando, dal canto suo, ha deciso di farla restare e di conoscerla meglio. Nascerà l’amore?