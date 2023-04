Silvia Mezzanotte, chi è il marito Massimiliano: età, lavoro, figli e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con “Oggi è un altro giorno”, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche la celebre cantante dei Matia Bazar Silvia Mezzanotte che racconterà tutto sulla sua vita privata e l’adorato marito Massimiliano. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

La vita privata di Silvia Mezzanotte

La cantante Silvia Mezzanotte è una persona piuttosto riservata sulla sua vita privata, per cui non ha mai voluto lasciare dichiarazioni molto specifiche in merito. Sappiamo soltanto che ha un compagno da molti anni di cui è molto innamorata che si chiama Massimiliano. Non è ben chiaro se i due siano fidanzati oppure sposati, ma sappiamo per certo che è anche una scelta di lui non voler apparire sul piccolo schermo. Lei ha dichiarato di recente in un’intervista per Rai Uno: “Ci amiamo da dieci anni, ma lui, non essendo un uomo di spettacolo o comunque appartenente a questo mondo, non si farà mai vedere in una trasmissione o sulle copertine di un giornale”.

Chi è Massimiliano: età, lavoro e figli

Sull’identità di Massimiliano non si hanno molte informazioni perché è una persona molto riservata che non ha nulla a che fare con il mondo del cinema. Sappiamo soltanto che si occupa di persone con disabilità e che è di qualche anno più grande della moglie o compagna. La coppia non ha mai avuto figli. Lei ha dichiarato: “Un figlio? Non è arrivata l’occasione, poi quando ho incontrato Massimiliano, eravamo già grandi. Lui, poi, ha già un figlio. Ma non mi manca la maternità”.

L’amore tra i due

La celebre cantante Silvia Mezzanotte e la sua dolce metà, Massimiliano, si amano tantissimo da oltre dieci anni e vivono insieme a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Entrambi godono della cittadinanza onoraria e lei ha aperto una scuola di canto proprio nel loro paese. Ha raccontato anche come si sono conosciuti: “Ci siamo incontrati per uno spettacolo che aveva organizzato perché lui si occupa di disabilità e io, in quella circostanza, ho cantato di fronte ad un pubblico che era metà udente e metà sordo. Lui mi aveva chiesto le canzoni perchè, con le sue assistenti, le segnava in modo che anche le persone sorde potessero fruirne. Da lì è iniziato un percorso che ci ha poi portati a stare insieme”. Il loro amore sembra molto solido, ecco un dolce scatto di loro due: