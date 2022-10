Simona Cavallari: chi è, età, carriera, oggi, figli, chi è il compagno, Daniele Silvestri, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche Simona Cavallari, volto noto della fiction italiana, che ora è una delle protagoniste della serie tv Viola come il mare. E che si racconterà a cuore aperto, senza filtri: dalla carriera alla vita privata.

Dagli esordi al debutto di Simona Cavallari

Simona Cavallari è nata a Roma il 5 aprile del 1971 ed è una nota attrice, figlia di gestori di un bar e ultima di tre sorelle. Ha esordito da giovanissima, aveva appena 7 anni, nel film tv Colombia, poi nel 1985 ha debuttato al cinema diretta da Damiano Damiani nel film Pizza Connection, dove ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista. Anni dopo, invece, ha interpretato Ester Rasi nella serie tv La piovra. Nel 1994, tra l’altro, ha partecipato al Festival di Cannes e da lì ha collezionato un successo dopo l’altro: ha lavorato in diverse fiction tv e dal 2009 al 2012 è stata protagonista di Squadra antimafia – Palermo oggi con Giulia Michelini.

Le fiction e i suoi successi in tv

Tra le fiction tv in cui ha lavorato ricordiamo:

La caccia

I figli strappati

La buona battaglia – Don Pietro Pappagallo

Il capo dei capi

Squadra antimafia

Ha interpretato anche Viola Mantovani in Le mani dentro la città e nel 2021 è tornata in tv in Storia di una famiglia perbene, miniserie in cui ha fatto da comparsa anche suo figlio Pablo Alberto.

Chi è il marito, vita privata

Ma veniamo agli amori. Simona Cavallari dal 1998 al 2009 è stata legata sentimentalmente al cantautore Daniele Silvestri: da quell’amore sono nati due figli, Pablo Alberto e Santiago Ramon, nati nel 2002 e nel 2003. Nel 2011, invece, è nato il suo terzo figlio, Levon Axel, avuto dal compagno Roberto Libertini. Nel 2013 la coppia si è separata e dall’agosto del 2019 l’attrice è legata all’imprenditore Giovannino Glorio.

Simona Cavallari punta tutto Instagram

Molto seguita su Instagram, con l’account @simonacavallari vanta oltre 30 mila followers.