Simona Marchini: chi è, età, carriera, oggi, dove abita, figli, chi è il marito,

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche la nota attrice Simona Marchini, che si racconterà ai microfoni di Serena Bortone. E lo farà ripercorrendo la sua splendida carriera e la sua vita privata.

Dagli esordi al successo di Simona Marchini

Simona Marchini è nata a Roma ( dove vive) il 19 dicembre del 1941 ed è una nota attrice, conduttrice, comica e regista. Figlia dell’ imprenditore Alvaro Marchini, presidente della Roma negli anni ’70, ha debuttato in teatro proprio grazie al padre quando aveva appena 4 anni. La prima proposta lavorativa, però, è arrivata da Elio Petri, che il padre ha rifiutato. Una seconda occasione è arrivata nel 1972 con La Cagna, ma un incidente a pochi giorni dalle riprese hanno impedito la sua partecipazione. I suoi primi impegni importanti, in ogni caso, sono stati l’apparizione nel personaggio di Iside Martufoni nella trasmissione A Tutto gag del 1980. Poi ha mosso i primi passi nel mondo del cinema, ma dal 2004 ha deciso di dedicarsi soprattutto al teatro. Ha raggiunto grande popolarità con la partecipazione nel 1985 al programma di Renzo Arbore Quelli della notte e ha preso parte a diverse trasmissioni anche in televisione.

I programmi in tv (e non solo)

Simona Marchini ha raggiunto popolarità con la partecipazione al programma Quelli della notte, poi ha condotto Proffimamente non stop con Amelia Monti e Pronto, è la Rai? con Magalli. Dal 1989, invece, ha presentato due edizioni del programma Piacere Rai e ha interpretato la parte di una postina pugliese nella fiction Mamma per caso, accanto a Raffaella Carrà.

Chi è l’ex marito, figli, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Simona Marchini è stata sposata con il capitano della Roma di quegli anni, Franco Cordova, dal 1970 al 1980. Dal precedente matrimonio con Roberto Paolopoli, invece, ha avuto una figlia, Roberta. Ora l’attrice sembrerebbe essere single e ai microfoni di C’è tempo per te nel 2020 aveva raccontato: ‘Ho avuto dei disastri matrimoniali, ho avuto due mariti, non sono andati benissimo. Quando il tempo passa senti il bisogno del compagno, quello con cui condividerle cose, ma è molto complicato. Per sopperire alla solitudine mi sono inventate molte cose, faccio diverse attività”.