Simona Ventura, chi sono i figli: età, oggi, vita privata

Tutto pronto per una nuova puntata di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone su Rai 1. La puntata di oggi sarà molto speciale e ricca di ospiti inediti. Tra questi in studio ci sarà anche Simona Ventura che si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera e alla famiglia. Parlerà soprattutto dei suoi adorati tre figli: Niccolò, Giacomo e Caterina. Siete curiosi e vorreste saoenre di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di loro!

Chi sono i figli di Simona Ventura

Simona Ventura è stat sposata da molti anni con Stefano Bettarini e dal loro amore sono nati due figli: Niccolò e Giacomo. Dopo la rottura con l’ex calciatore ha avuto una relazione con Gerò Carraro, in quell’arco di tempo ah conosciuto una bambina di nome Caterina, figlia di una parente. La sua situazione familiare era molto complicata e i genitori non potevano occuparsi di lei, così, Simona Ventura l’ha presa in affidamento e poi ha completato l’adozione nel 2014, dando alla giovane anche il suo cognome per runa maggiore tutela legale. Pare che Caterina abbia quasi 18 anni, ma su di lei non si hanno molte informazioni.

Chi è il primogenito Niccolò: età, oggi, vita privata

Niccolò è il primogenito della showgirl, è nato a Milano nel 1998 e quest’anno compirà 25 anni. Ha studiato in Inghilterra dove si è appassionato allo sport e soprattutto al calcio, come il padre. Inizia così ad allenarsi tutti i giorni e colleziona qualche piccola soddisfazione nelle squadre locali. Rientrato in Italia, si è dedicato al mondo dello spettacolo: ha condotto “Il Collegio Off”, uno spin off della serie, in compagnia della YouTuber Valeficent, i due hanno iniziato una relazione piena d’amore. Nell’estate del 2018 il figlio di Simona Ventura ha subito una grave aggressione fuori da un locale milanese: gli sono state inflitte numerose coltellate. Grazie ai suoi amici e al tempestivo intervento dell’ambulanza si è salvato e i carnefici sono stati condannati. Ad oggi lavora come personal trainer. Ecco un dolce scatto tra Niccolò e la mamma:

Chi è Giacomo: età, oggi, vita privata

Giacomo Bettarini è nato nel 2000 e ha 23 anni. Anche lui ha seguito le orme del fratello maggiore: ha studiato tra Milano e Londra e fin da piccolissimo si è appassionato allo sport. In special modo alla boxe, la sua grande passione. Al momento si sta dedicando alla recitazione e spera di debuttare presto al cinema e in tv. Nella bio di Instagram ha scritto: “Sono un attore“. Ecco un suo scatto: