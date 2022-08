Solo uno sguardo, la nuova serie su Canale 5: ecco quando va in onda, cast attori e trama

Mediaset ha già pronte nuove serie tv da trasmettere. La prima miniserie a partire sarà “Solo uno sguardo” che è stata prodotta in Francia. Tra i protagonisti del cast Virginie Ledoyen e Julie Gayet. La serie andrà in onda su Canale5, tra la fine di agosto e i primi di settembre.

La trama della miniserie thriller

Eva Beaufils è la protagonista della storia della nuova serie tv francese. Eva è un membro della forestale, con una vita tranquilla, un marito e due figli, Salomé e Max. Un giorno la donna trova una foto nella quale riconosce il marito da giovane, Bastien, che però nega di essere lui.

Il marito esce per accompagnare i due figli ad un concerto e scompare improvvisamente senza lasciare tracce. Eva vuole assolutamente ritrovarlo e per farlo sarà disposta a tutto e dovrà fare i conti con dei dolorosi momenti del passato.

Produzione ed esordio in Francia

Il debutto è avvenuto già nel 2017 in Francia sul canale TF1 e la storia è tratta da uno dei romanzi di Harlan Coben. Un thriller composto da sei episodi che verranno mandati in onda in tre puntate da due episodi ciascuna.