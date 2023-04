Sonia Bruganelli, chi è la figlia Adele: età, cosa studia, oggi, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova imperdibile puntata di Verissimo della domenica pomeriggio in compagnia della bravissima conduttrice Silvia Toffanin. La puntata di oggi sarà molto speciale e arriveranno in studio molti ospiti inediti: fra questi, anche Sonia Bruganelli e la figlia avuta con Paolo Bonolis. Siete curiosi di sapere chi è la piccola Adele? Ve lo raccontiamo noi! Ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

L’amore tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono conosciuti a lavoro, sul set di un programma di cui non hanno mai voluto rivelare il nome. Tra loro è stato amore a prima vista e non si sono più separati. Sono convolati a nozze nel 1977, quindi sono sposati da quasi 26 anni. Negli ultimi giorni ci sono state alcuni gossip che li vedevano prossimi al divorzio, ma hanno smentito tutto con un video pubblicato su Instagram in cui scherzano sulla cosa e sembrano felicissimi insieme.

Chi è la figlia Adele: età, cosa studia

Adele Bonolis è nata a Roma il 15 dicembre del 2007 sotto il segno del sagittario e ha 15 anni d’età. Di lei non si hanno molte informazioni perché è ancora molto giovane e i genitori hanno sempre voluto tutelare la sua privacy. Sappiamo che sta frequentando un liceo romano ed è molto brava a scuola. La mamma l’ha sempre definita una ragazzina molto intelligente. Adele ha già sviluppato una certa sensibilità per le tematiche dei diritti civili e sociali come quelle femministe. Ha una sorella e un fratello: Silvia, che ha 20 anni e Davide, che ne ha 19. Non solo, Bonolis ha avuto un precedente matrimonio con la psicoterapeuta Diane Zoeller con cui ha dato alla luce altri due figli: Martina e Stefano. Insomma, una famiglia molto numerosa! Adele vive con i genitori a Roma, ecco uno scatto familiare:

Foto e Instagram

Adele ha da pochissimo creato un profilo Instagram, su cui per adesso ci sono soltanto due foto, ma ha già più di 13 mila followers. Non sappiamo cosa voglia fare da grande, ma per adesso si definisce “Artista” nella sua biografia social. Vorrà davvero seguire le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo? Non lo sappiamo, ma è certo che ha già fatto qualche apparizione in televisione e sembrava molto a suo agio. Ecco uno scatto dal suo profilo privato: