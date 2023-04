Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, chi sono i figli: età, oggi, lavoro, foto e Instagram

Tutto pronto per una nuova imperdibile puntata di Verissimo della domenica pomeriggio in compagnia della bravissima conduttrice Silvia Toffanin. La puntata di oggi sarà molto speciale e arriveranno in studio molti ospiti inediti: fra questi, anche Sonia Bruganelli e la figlia Adele avuta con Paolo Bonolis. Racconterà tutto sulla sua numerosa famiglia, siete curiosi di sapere chi sono i loro figli? Ve lo raccontiamo noi! Ecco tutto quello che sappiamo su Adele, Silvia e Davide.

I figli di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono conosciuti a lavoro, sul set di un programma di cui non hanno mai voluto rivelare il nome. Tra loro è stato amore a prima vista e non si sono più separati. Sono convolati a nozze nel 1977, quindi sono sposati da quasi 26 anni. Hanno dato alla luce tre figli: Silvia, che ha 20 anni, Davide che ne ha 19 e Adele, di 15 anni. Non solo, Bonolis ha avuto un precedente matrimonio con la psicoterapeuta Diane Zoeller con cui ha dato alla luce altri due figli: Martina e Stefano. I due vivono a New York e sono molto riservati. Lei è nata nel 1981, lavora come psicoterapeuta e attrice teatrale ed è stata la prima a rendere Bonolis nonno del piccolo Theodore, nato nel 2020. Anche Stefano è diventato papà da poco e vive a New York vicino alla sorella. Tutti hanno un bellissimo rapporto e sono una famiglia allargata molto felice!

Chi è la figlia Silvia: età, cosa studia, foto e Instagram

Silvia è la primogenita di Sonia Bruganelli, è nata nel 2003 e da subito ha avuto problemi di salute. Sappiamo che è nata con una malattia congenita al cuore e appena nata è stata sottoposta a un intervento molto invasivo. Sono nate alcune complicazioni e ancora oggi deve essere costantemente monitorata. Tuttavia, grazie ai medici e al sostegno dei genitori, riesce a condurre una vita serena e felice. Lei è una ragazza molto riservata e non ha profili social. Ecco uno scatto con la madre condiviso sul profilo di Sonia Bruganelli:

Chi è il figlio Davide: età, cosa studia, foto e Instagram

Davide è il secondogenito di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, è nato nel 2004 e vive a Roma con i genitori. Ama giocare a calcio e trascorre i pomeriggi ad allenarsi con la sua squadra di quartiere, ma ha raccontato in più occasioni di sognare la carriera televisiva. “Mi piacerebbe partecipare al Gf Vip” ha detto più volte. Come il padre e il fratello Stefano, è tifoso dell’inter. Ama viaggiare e qui lo vediamo insieme al “fratellastro” a fare un safari a Dubai, in un bel viaggio di famiglia:

Chi è la figlia Adele: età, cosa studia, foto e Instagram

Adele Bonolis è nata a Roma il 15 dicembre del 2007 sotto il segno del sagittario e ha 15 anni d’età. Di lei non si hanno molte informazioni perché è ancora molto giovane e i genitori hanno sempre voluto tutelare la sua privacy. Sappiamo che sta frequentando un liceo romano ed è molto brava a scuola. La mamma l’ha sempre definita una ragazzina molto intelligente. Ecco uno scatto delle due sorelle condiviso da Sonia Bruganelli: