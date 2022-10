Stasera in tv martedì 25 ottobre 2022: Morgane, Il Collegio, Cartabianca, Champions League, Le Iene, Di Martedì

Stasera in Tv. Ecco con un nuovo appuntamento con la nostra guida giornaliera sui programmi tv che andranno in onda questa sera a partire dalle 21.00. L’inverano avanza, le temperature scendono a vista d’occhio, e cosa c’è di meglio che alla sera rimanersene a casa al calduccio? Certo, se poi il palinsesto televisivo offre una vasta scelta, ancora meglio no? Che siate fan di Mamma Rai, di Mediaset o di altri canali, questa sera martedì 25 ottobre ce n’è davvero per tutti i gusti: film, serie, spettacoli, intrattenimento, talk politici e tanto altro ancora vi aspettano alla fine di questa faticosa giornata di inizio settimana. Ecco la programmazione per questa sera.

Il Collegio 7, anticipazioni terza puntata: cast e cosa vedremo stasera in tv

La programmazione per stasera 25 ottobre 2022: palinsesto Rai

Eccoci allora pronti alla nostra rassegna sui programmi tv che ci aspettano questa sera, quando saremo comodamente seduti sul nostro divano pronti a farci intrattenere al meglio e rilassarci dopo una lunga e faticosa giornata. Partiamo proprio con mamma mai che propone i seguenti programmi: su Rai1 vi aspetta la serie Tv Morgane – Detective Geniale pronta a svelare i nuovi intrecci con i suoi intriganti personaggi, su Rai 2 alle 21.20 vi aspetta invece il Collegio 7 e i suoi studenti, mentre su Rai 3 è la volta di Cartabianca con Bianca Berlinguer.

La programmazione Mediaset

Su Rete 4 il giornalista Mario Giordano è pronto ad intrattenere il suo fedele pubblico con il programma Fuori dal Coro, su Canale 5 tutto pronto per il match di Champions League con la partita tanto attesa tra Benfica e Juventus, mentre su Italia 1 le inchieste da parte de Le Iene ci aspettano alle 21.20.

Altre reti: La7, Tv 8 e Nove

Giovanni Floris è uno dei personaggi chiave del martedì sera su La7 con il suo programma di approfondimento giornalistico Di Martedì e i suoi tanti ospiti che ci aspettano per il confronto. Su Tv 8, invece, l’imperdibile appuntamento con Pechino Express – La rotta dei Sultani che avrà inizio alle 21.30. Infine, sul Nove ci sarà l’adrenalinico film Redemption – Identità nascoste è pronto a farci sobbalzare sul divano per l’azione.