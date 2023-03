Stasera tutto è possibile, anticipazioni 6 marzo 2023: chi sono gli ospiti, temi e giochi di stasera

Come ogni lunedì che si rispetti l’appuntamento su Rai 2, anche ora che abbiamo dato il benvenuto al mese di marzo, è solo uno. Ed è quello con Stasera tutto è possibile, il comedy show che vede alla conduzione, ormai da anni e con successo, Stefano De Martino. Tra giochi, ironia e imitazioni, che restano le parole chiave anche di questa quarta e imperdibile puntata, a partire dalle 21.20 circa.

Chi sono i concorrenti di Stasera tutto è possibile di oggi

Oltre a Stefano De Martino, alla conduzione del programma, e alle presenze fisse di Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa settimana imiterà e vestirà i panni della giornalista e conduttrice di Belve Francesca Fagnani, come concorrenti ci saranno Max Giusti, Paolo Conticini, Matranga e Minafò, Marta Filippi, Vittoria Castagnotto e Francesco Procopio.

Il tema è Maghi e streghe

La puntata di stasera su Rai 2 ruoterà attorno al tema ‘Maghi e streghe’ sarà, come sempre, all’insegna del divertimento della risata. Tutti i concorrenti saranno cimentati a cimentarsi nei vari giochi: dai classici Stammi dietro dance, Rubagallina e Alphabody ai nuovi La coppia che scoppia, Patapouf, e l’esordiente Ma che bontà. In quest’ultimo chi partecipa dovrà assaggiare quattro pietanze, di cui una sgradevole, ma dovrà dire sempre e comunque ‘che bontà’. Agli altri il compito di ripetere l’assaggio, evitando di scegliere il piatto poco buono. Ovviamente, come sempre, non mancherà la Stanza Inclinata.

La regola, in ogni caso, è solo una: divertirsi.

Dove vedere le repliche

Tutte le puntate di Stasera tutto è possibile sono disponibili in replica e in streaming, ovviamente in forma gratuita, sul portale Rai Play.