Stefania Sandrelli, chi è il compagno Giovanni Soldati: età, carriera, film, oggi, foto e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Stefania Sandrelli, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

La storia d’amore tra Stefania Sandrelli e Giovanni Soldati

Stefania Sandrelli ha avuto una storia d’amore – quando era ancora minorenne – con Gino Paoli. Da quell’unione è nata la figlia Amanda Sandrelli. Nel 1972 si è sposata con Nicky Pende, un chirurgo e da quell’amore è nato Vito Pende. Dopo 4 anni, però, Stefania Sandrelli ha iniziato una relazione con Gerard Depardieu: passione scoppiata sul set di Novecento, capolavoro del cinema.

Dal 1983, invece, l’attrice ha una storia d’amore con Giovanni Soldati, regista e sceneggiatore più giovane di lei di 7 anni.

La carriera come regista

Giovanni Soldati, figlio dello scrittore e regista Mario, e dell’attrice Jucci Kellermann, ha studiato presso l’Università di Cambridge, poi ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema come aiuto regista di importanti direttori come Bernardo Bertolucci, Duccio Tessari, Tinto Brass.

Nel 1984 ha debuttato come regista, curando la regia della miniserie televisiva I racconti del maresciallo con Arnoldo Foà, a cui sono seguiti altri lavori: L’attenzione e La sposa americana, entrambi con la compagna come protagonista. In seguito, Soldati si è dedicato alla regia televisiva: ha lavorato in Vite a termine, Mia per sempre, Il bello delle Donne. Ma nel 2020 ha iniziato le riprese de L’uomo di fumo, che vede come protagonista proprio Stefania Sandrelli.