Stefano Corti, chi è il figlio Gabriele: età, oggi, chi è la mamma

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato con una nuova puntata di Verissimo in onda su Canale 5 in compagnia di Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi, per una lunga intervista, anche Bianca Atzei e Stefano Corti, che si racconteranno a cuore aperto: dall’amore alla carriera. I due sono da poco diventati genitori del piccolo Noa, ma Stefano ha già un altro figlio di nome Gabriele, lo sapevate? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

La vita privata di Stefano Corti

Stefano Corti è un noto conduttore delle Iene e proprio dietro le quinte del programma ha conosciuto il suo primo amore. Infatti, dal 2016 al 2018 è stato legato sentimentalmente a Veronica Ruggeri, tuttavia sono rimasti in buoni rapporti. Tuttavia, non tutti sanno che prima di questa relazione, Stefano ha avuto un’altra storia importante con una donna marsigliese da cui è nato il suo primo figlio: Gabriele. Ad oggi è impegnato con Bianca Atzei ed è da poco diventato papà per la seconda volta di Noa Alexander. Ecco un dolce scatto di Stefano Corti con i suoi due figli:

Chi è il figlio Gabriele: età, oggi

Il primogenito del conduttore si chiama Gabriele e ha da poco compiuto 15 anni. Non si hanno molte informazioni su di lui perché è ancora giovanissimo e non ha profili social. Sappiamo, però, che vive a Marsiglia con la madre ed è un ragazzo dolcissimo. Frequenta il liceo in Francia e sembra che abbia un bel rapporto con il padre nonostante la distanza. Il conduttore va a trovarlo ogni volta che può e spesso Gabriele va a trovarlo a Milano, dove vive con Bianca e il piccolo Noa. Gabriele ha dichiarato: “Ho un ragazzo splendido e un bambino meraviglioso”.

Chi è la mamma?

In molti si chiedono chi sia questa misteriosa donna con cui Stefano Corti ha avuto il primo figlio. La risposta a questa domanda non è semplice perché la donna è completamente estranea al mondo dello spettacolo e ha sempre chiesto che venisse mantenuta la massima riservatezza su di lei. Gabriele sembra essere avere un bel rapporto anche con Bianca, la nuova compagna del papà. Ecco un dolce scatto di loro tre: