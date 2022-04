Stefano de Martino lascia Made in Sud: ecco chi saranno i nuovi conduttori

Made in Sud, Stefano De Martino non condurrà più il programma comico di Rai. Saranno tante le novità che porterà la nuova edizione del programma che andrà in onda il 18 Aprile. Dopo un anno di stop, Made in Sud 2, è infatti pronta a regalare nuovo intrattenimento e tanta comicità. Scopriamo chi saranno i nuovi conduttori.

Chi presenterà Made in Sud

TvBlog ha dichiarato recentemente che i nuovi conduttori di Made in Sud2 saranno Lorella Boccia e Clementino. Lorella, neo mamma, è un ex ballerina professionista di Amici. Amata dal pubblico per la sua bellezza e semplicità, è seguitissima sui social dove condivide attimi con la sua dolce figlia Luce Althea e il suo compagno Niccolò Presta.

Anche il rapper Clementino è tanto atteso dai telespettatori. Il suo ruolo da giudice in “The Voice Senior” ha avuto un sacco di successo. La sua simpatia e la sua comica impulsività ci riserveranno sicuramente tantissime sorprese. Stefano De Martino sarà quindi sostituito indubbiamente da due personaggi che meritano la nostra attenzione.

Perché Stefano ha abbandonato il programma

La notizia dei nuovi conduttori ha portato curiosità riguardo il motivo dell’abbandono di Stefano De Martino dal programma, da lui tanto amato. La decisione è stata presa per la voglia dell’ex presentatore di iniziare un nuovo percorso conducendo un altro programma di Rai2, Stasera tutto è possibile. Inoltre, torna a grande richiesta ad Amici come giudice del serale, iniziato da qualche settimana.

Stefano De Martino d’altronde ha da sempre sostenuto che la sua passione più grande da bambino oltre la danza fosse la televisione. Infatti non sono poche le sue dichiarazioni in cui racconta che da bambino uno dei sogni era proprio fare il presentatore e avere un programma tutto suo.

