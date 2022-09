Stranger Things, in vendita la casa dei Byers: prezzo, foto e informazioni

E’ in vendita la casa dei Byers, la villetta dell’immaginaria Hawkins dove hanno vissuto i personaggi della serie Netflix Stranger Things. La casa è stata messa in vendita su un sito di annunci americano e il prezzo è di 300mila dollari.

La casa di Stranger Things in vendita: l’annuncio

Dal sito EXP Reality scrivono che la villa si trova a Fayetteville in Georgia ed è stata costruita nel 1990, è di circa 170 metri quadri e fa parte di una proprietà che ingloba circa 2,4 ettari di terreno. All’interno ci sono 3 camere da letto e due bagni.

Il prezzo è di “soli” 300mila euro, perché come ha specificato il venditore la proprietà ha bisogno di alcuni interventi di ristrutturazione. “Con il proprietario giusto il potenziale ritorno sull’investimento potrebbe essere enorme!”, scrivono. La casa viene presentata come il luogo perfetto per “un Airbnb, una casa da affittare o per abitarci, se qualcuno è disposto a trasferirsi”.

“Proprietà privata”: mettono il cartello per i fan che invadono l’area

I fan hanno viaggiato ogni giorno per farsi una foto davanti alla casa, tanto che i proprietari hanno dovuto mettere un cartello con scritto “proprietà privata” per impedire alle persone di scavalcare ed entrare nella proprietà.

Nell’annuncio ci sono anche le scene di Stranger Things in cui appare la casa e l’annuncio si chiude con un simpatico invito: “Non date da mangiare al Demogorgone!”.