Striscia la Notizia: nuove veline in arrivo a settembre?

Mancano poche settimane e su Canale 5, dopo la pausa estiva, prenderà il via una nuova e imperdibile edizione di Striscia la Notizia. Tra colpi di scena, volti nuovi alla conduzione e novità anche sul ‘fronte’ veline. L’ultima indiscrezione sul tg satirico, infatti, parla di nuove ballerine: Talisa e Giulia, molto probabilmente, lasceranno il bancone. Ma non c’è ancora nessuna ufficialità e bisognerà aspettare l’inizio del programma per capirlo.

Chi saranno le nuove veline di Striscia la Notizia?

Talisa Jade Ravagnani lascerà il suo ‘ruolo’ di velina? Questa è l’ultima indiscrezione su Striscia la Notizia, che molto probabilmente dovrà fare a meno, da settembre, dell’ex concorrente e ballerina del talent Amici. Lei e Giulia Pelagatti erano riuscite ad aggiudicarsi il posto di veline e a sostituire Shaila Gatta e Mikaela Silva, coppia fissa da anni. E amata dal pubblico, sicuramente perché più seguita rispetto alle due nuove veline. Da qui, quindi, la voce sul loro presunto addio.

Certa, invece, la presenza di Alessandro Siani, che sarà dietro al bancone con Luca Argentero. Silenzio, sulle veline. E il mistero si infittisce perché Talisa pare abbia messo in vendita il suo appartamento a Milano: si tratta di un addio annunciato? E chi, se così fosse, prenderà il loro posto? Molti telespettatori sperano nel ritorno di Shaila e Mikaela, che hanno recentemente partecipato all’edizione di Paperissima. Sarà così? O ci saranno due volti nuovi?