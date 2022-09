Striscia la Notizia, stasera primo tapiro gigante al Pd: cosa vedremo in tv

Torna Antonio Ricci con il tg satirico, giunto all’edizione numero 35. Riparte Striscia La Notizia con un Tapiro d’oro gigante. E’ quello che sarà consegnato nel corso della prima puntata al Pd dopo il flop elettorale. Alla conduzione del programma la coppia di presentatori composta da Alessandro Siani e Luca Argentero dietro al bancone. Insieme a loro anche due nuove veline: la mora Cosmary Fasanelli e la bionda Anastasia Ronca.

Tapiro gigante per il Pd e altre novità in arrivo

Oltre al tapiro gigante per il Pd, c’è Enrico Lucci in prima fila a festeggiare il successo di Fratelli d’Italia, sfoggiando la t-shirt “Giorgia sono tuo”. E le “esclusive” dichiarazioni di Ilary Blasi (versione deepfake). Tante novità in questa prima puntata che vedrà anche tante new entry.

Tra le novità i Sansoni, i fratelli siciliani Fabrizio e Federico Sansone, che si occuperanno a modo loro del caro bollette. Al team di giovanissimi esperti di ‘Ambiente Ciovani’ si aggiunge Federico Tomasi, 12 anni, il più giovane alpinista della storia a conquistare la vetta del Cervino.

Novità anche per quanto riguarda la sigla di chiusura, che ora si chiama “Non ci sta”. “C’è la necessità di porre qualche paletto di fronte alla dilagante ipocrisia di quelli che abusano nel giustificare ogni sconcezza dicendo: va beh, ci sta. Ci sta!”, ha detto Ricci. “Noi non ci stiamo! Citando Vasco Rossi: c’è chi dice no! Ci prendiamo ancora quest’impegno con passione, ma sempre senza il ditino alzato e con tanta, tanta ironia”.

Striscia la Notizia: la storia della tv italiana

“Con Striscia la notizia – dice Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 – Ricci ha segnato indelebilmente la storia della tv italiana. In questi anni campagne condotte senza alcun tabù, inviati all’opera per smascherare abusi e soprusi, parodie esilaranti e inchieste senza sconti per nessuno, hanno costantemente raccolto l’interesse del pubblico e dei media. E quest’anno, alla 35/a edizione, Striscia torna con un’altra novità: la coppia Alessandro Siani con il debuttante Luca Argentero, e le Veline esordienti, Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca”.

“Dietro il successo, la geniale mente di Ricci, l’ineguagliabile squadra di autori e il formidabile team produttivo di uno show davvero unico nel suo genere. Un programma prezioso che illumina l’access prime time di Canale 5, per il quale ringraziamo – con intransigenza (cit.) – la grande e amata famiglia di Striscia”.