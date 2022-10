Striscia la Notizia, tornano Alessandro Siani e Vanessa Incontrada: anticipazioni e servizi di lunedì 3 ottobre

E’ ripartito Striscia la Notizia. Dietro al bancone per questa edizione troviamo due volti noti dello spettacolo, si tratta dell’attore Luca Argentero e del comico Alessandro Siani. Questa volta però c’è una grande novità che riguarda Vanessa Incontrada.

Torna Vanessa Incontrada alla conduzione

Si conclude l’esperienza di Luca Argentero a Striscia la notizia. Per l’attore quella di sabato 1 ottobre è stata l’ultima puntata in conduzione del tg satirico. Dopo il successo dell’inedita coppia Siani-Argentero, da lunedì 3 ottobre alla conduzione di Striscia la notizia tornerà la coppia formata da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada.

I due condurranno insieme per il secondo anno consecutivo e rimarranno alla guida del Tg satirico di Antonio Ricci fino al 22 ottobre.

Siani-Incontrada: “Squadra che vince non si cambia”

Alessandro Siani ha detto: «L’anno scorso Antonio Ricci ha scommesso su Vanessa e su di me e ritornare insieme quest’anno è per noi un piccolo premio, ma anche una grande responsabilità: quella di intrattenere il pubblico con il sorriso e contemporaneamente raccontare il Paese. E con Vanessa tutto diventa semplicemente goliardico, gioia pura. Una festa per noi tutti, in cui come sempre sono invitati tutti gli spettatori».

Vanessa Incontrada ha aggiunto: «Sono molto contenta di tornare dietro il bancone di Striscia e che, per il secondo anno consecutivo, Antonio Ricci abbia deciso di affidare a me e Alessandro il compito di intrattenere il pubblico. Come si dice “squadra che vince non si cambia” e noi non vediamo l’ora di entrare nelle case degli italiani per regalare momenti di leggerezza, qualche spunto di riflessione e tanto divertimento».