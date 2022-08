Superquark con Piero Angela, anticipazioni puntata di mercoledì 17 agosto 2022: temi di stasera

Farà strano rivedere Piero Angela in televisione, proprio lui che sabato scorso all’età di 93 anni si è spento a Roma. Una vita di studio, insegnamenti, passioni, che il noto divulgatore e giornalista ha cercato di trasmettere, unendo mondi che sembravano così distanti tra di loro. E questa sera su Rai 1, in prima serata, andrà in onda una nuova puntata di Superquark, il programma per eccellenza associato a Piero Angela.

Cosa vedremo stasera nella puntata di Superquark

La puntata di questa sera si aprirà con un documentario della BBC della serie ‘Un pianeta Perfetto’ dal titolo ‘L’Uomo’. E ruoterà attorno al gas invisibile, il biossido di carbonio, o C02. Quasi tutte le attività moderne, infatti, lo producono bruciando combustili fossili e noi rilasciamo nell’atmosfera 100 volte più C02 di tutti i vulcani messi assieme. Cosa si può fare? Piero Angela cercherà di rispondere alle domande, ma l’unica soluzione sembra una: invertire i meccanismi a livello globale, investire in tecnologie, energie e politiche non inquinanti.

Le anticipazioni

E ancora, nel servizio di Paolo Magliocco e Giulia De Francovich si spiega quanto faccia bene camminare. E i benefici sono molti, anche per il nostro DNA. Poi, ci si interrogherà su una cosa: cos’è la Space Economy? Giovanni Carrada con Gianpiero Orsingher sono andati a vedere tutte le opportunità che le nuove tecnologie satellitari stanno offrendo a ogni settore della vita sulla Terra.

Giorgio Parisi tra gli ospiti

Tra gli ospiti della puntata di questa sera anche Giorgio Parisi, che si è aggiudicato il premio Nobel per la Fisica. Paolo Magliocco con Giulia De Francovich lo hanno incontrato per capire come si fa a mettere ordine nel caos.