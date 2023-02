Tale e Quale Sanremo 2023, anticipazioni prima puntata: cast concorrenti, imitazioni e giudici

Ci siamo, manca davvero poco all‘inizio della trasmissione Tale e Quale Sanremo! A condurre questa nuova versione del programma, ci sarà sempre Carlo Conti e a partire da sabato 18 febbraio in prima serata su Rai 1 sarà pronto a regalare un momento di gioia e spensieratezza ai propri, affezionati telespettatori. Le puntate speciali dedicate alla prestigiosa kermesse saranno due, ma cosa vedremo? Ecco per voi qualche piccola anticipazione.

Tale e Quale Show, in arrivo due puntate dedicate a Sanremo: cast e quando andranno in onda

Le speciali puntate di Tale e Quale Sanremo

La 73esima edizione di Sanremo si è ormai conclusa da diversi giorni ma a partire da domani, sabato 18 febbraio, in prima serata su Rai 1 dalle 21.25 Carlo Conti è pronto a deliziare i telespettatori con una nuova versione della sua amata trasmissione Tale e Quale Show che per due serate sarà incentrata proprio sulla prestigiosa kermesse. Non a caso, è mutato anche il nome del programma, diventato Tale e Quale Sanremo. Nel corso delle puntate verrà reso maggio agli artisti che hanno preso parte al Festival.

I concorrenti

Ad esibirsi sul palco 13 artisti che – proprio come nella versione ‘classica’ del programma – dovranno imitare in tutto e per tutto i cantanti che si sono esibiti al Festival di Sanremo. Si ripercorreranno i brani che hanno fatto la storia del Festival ed in quest’occasione sarà dunque possibile rivivere la magica atmosfera delle kermesse, cantare tutti assieme in un crescendo di emozioni che investirà anche il pubblico a casa. Ma quali sono i concorrenti che si esibiranno?

Rosalinda Cannavò

Bianca Guaccero

Valeria Marini

Stefania Orlando

Alba Parietti

Valentina Persia

Paolo Conticini

Andrea Dianetti

Pierpaolo Pretelli

Gilles Rocca

Valerio Scanu

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli

La giuria

Nel prima puntata che andrà in onda domani la giuria sarà così composta: Leonardo Pieraccioni, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio. Come da prassi, ci sarà anche un quarto giudice a sorpresa. Invece, tra sette giorni andrà in onda la seconda ed ultima sfida in cui vedremo che si aggiudicherà il titolo di vincitore di Tale e Quale Sanremo 2023.