Tale e Quale Show 2022, anticipazioni prima puntata 30 settembre: cast e imitazioni di stasera

L’attesa è finita. Questa sera su Rai 1, a partire dalle 21.30 circa (subito dopo il classico appuntamento con i Soliti Ignoti di Amadeus) andrà in onda il programma più camaleontico di sempre: Tale e Quale Show, giunto alla sua dodicesima edizione. Alla conduzione Carlo Conti, protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo che si metteranno in gioco, alla prova e saliranno sul palco imitando i big della musica italiana (e non solo). Riusciranno a convincere i tre giudici, cioè Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello?

Chi sono i concorrenti di Tale e Quale Show 2022?

Tutto pronto per un cast ben assortito, pronto a mettersi in gioco. Gli artisti che saliranno sul palco, dallo studio 5, saranno:

Elena Ballerini

Rosalinda Cannavò

Samira Lui

Valeria Marini

Alessandra Mussolini

Valentina Persia

Andrea Dianetti

Claudio Lauretta

Gilles Rocca

Antonino

Francesco Paolantoni, che avrà per l’occasione un personal coach d’eccezione, Gabriele Cirilli.

Quante puntate sono e come votare il preferito

Tale e Quale Show terrà compagnia al pubblico per ben 8 puntate e prenderà il via stasera, venerdì 30 settembre. Come sempre, anche in questa edizione, i telespettatori potranno esprimere le preferenze tramite gli account Facebook e Twitter: le tre esibizioni più acclamate da casa porteranno agli interpreti rispettivamente 5,3 e 1 punto. Al termine di ogni puntata, il punteggio complessivo decreterà il vincitore e la classifica generale.