Tapiro a Pioli dopo la sconfitta del Milan contro l’Inter: anticipazioni stasera Striscia La Notizia

Tapiro d’Oro per l’allenatore del Milan Stefano Pioli che una volta fatto ritorno a casa ha trovato la bella sorpresa. Porta a casa l’unico trofeo della stagione, una battuta beffarda e pungente quella che gli rivolge lo storico inviato del programma satirico Valerio Staffelli. Dal canto suo, il tecnico del Milan, che ha perso il derby in semifinale di Champions League, non può far altro che incassare il colpo e stare al gioco. L’allenatore accetta dunque le critiche, non si sottrae alle domande di Staffelli e rimane al contempo consapevole che la propria squadra si è spinta ben oltre le aspettative.

Tapiro d’Oro per Stefano Pioli, allenatore del Milan. Quest’ultimo stava rientrando a casa quando ha ricevuto la sorpresa da parte dell’inviato Staffelli: “Le ho portato l’unico premio che vincerà quest’anno”, afferma ironicamente l’inviato. Alla pungente battuta l’allenatore rossonero accenna un sorriso evitando, tuttavia, risposte dettate dalla delusione e dall’adrenalina. Pioli incassa il colpo, sapendo anche che non è tantissimo il tempo disponibile per riprendersi. Infatti, il campionato incombe mentre in classifica il Milan è fuori dalle prime quattro posizioni. “Abbiamo dato il massimo. Quando vai così in alto e poi cadi ti fai ancora più male” queste le parole in risposta alla domanda di Staffelli rispetto ad un’ ipotetica delusione verso qualcuno della squadra.

Ma quali sono i prossimi appuntamenti della stagione? Sampdoria e Verona in casa, poi la trasferta a Torino con la Juventus, questi i prossimi impegni presenti in calendario. Intanto, si attende la nuova, possibile penalizzazione inflitta ai bianconeri da parte della Corte d’Appello Federale. L’obiettivo è quello di fare punti, al fine di evitare uno scenario ancor più disastroso, ovvero restare fuori dalla Champions.